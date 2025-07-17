فيريرا يركز على الجوانب الخططية في معسكر الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، لخوض تدريبات خططية، وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، استعداداً لودية رع المقرر لها غداً.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.