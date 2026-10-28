قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
الأوراق والمستندات المطلوبة.. تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 2026
استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير
5753 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ15 محافظة.. تفاصيل
جهاز مستقبل مصر يعزز توفير السلع للمواطنين عبر أكثر من 1500 منفذ لـ«سوبر توفير»
سكك حديد مصر: بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من مساء الخميس
تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون
نائب رئيس الوزراء يبحث جهود تطوير الأداء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات
قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ
مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 23% إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
اهتمام ياباني ببرنامج طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف أعادت الدولة رسم خريطة العمران لإنقاذ حياة المواطنين؟.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك اهتمام كبير من الدولة تجاه العشوائيات، متابعا: المناطق العشوائية تم تقسيمها إلى منطقة غير أمنة ومناطق غير مخططة.

ولفت حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن المناطق غير الآمنة كانت تشكل مخاطر كبير على حياة الإنسان، ولم يكن بها أي بنية تحتية متطورة.

واسترسل: الدولة عملت على التخلص من تلك المناطق، وذلك من خلال بذل مجهود كبير من قبل كل الجهات المتخصصة، وتوفير إسكان بديل العشوائيات.

في سياق متصل..أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وتابع مدبولي:" الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكة الطرق والخدمات ومصر أصبحت أكثر اتصالا وترابطنا وأصبح لدينا 31 الف كيلو متر من الطرق عبارة عن 7500 كيلو متمر جدد و10 آلاف كيلو متر طرق تم تطويرهم".

العشوائيات المناطق العشوائية إسكان بديل العشوائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

غادي آيزنكوت

من هو غادي آيزنكوت؟ .. الجنرال السابق الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

احتفالات عرب إسرائيل بهزيمة حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

ترشيحاتنا

بن رمضان

بن رمضان يحتفل بإسقاط الهلال.. ويكشف رأيه في محرز بعد انتصار الشمال

عبدالرحمن مجدي

بيراميدز يعزي عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق في وفاة والدته

اللواء جمال الطحلاوي - المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي

«الكاراتيه التقليدي المصري» يتقدم بشكوى رسمية ضد عضو بمجلس إدارة الاتحاد الفرنسي

بالصور

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة .. سر الطعم الغني

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها .. رقم 4 سيصدمك

أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك
أغراض في الحمام لازم تغيري مكان تخزينها..رقم 4 سيصدمك

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟
ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق |شاهد

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد