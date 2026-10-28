كيف أعادت الدولة رسم خريطة العمران لإنقاذ حياة المواطنين؟.. تفاصيل

قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك اهتمام كبير من الدولة تجاه العشوائيات، متابعا: المناطق العشوائية تم تقسيمها إلى منطقة غير أمنة ومناطق غير مخططة.

ولفت حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن المناطق غير الآمنة كانت تشكل مخاطر كبير على حياة الإنسان، ولم يكن بها أي بنية تحتية متطورة.

واسترسل: الدولة عملت على التخلص من تلك المناطق، وذلك من خلال بذل مجهود كبير من قبل كل الجهات المتخصصة، وتوفير إسكان بديل العشوائيات.

في سياق متصل..أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وتابع مدبولي:" الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكة الطرق والخدمات ومصر أصبحت أكثر اتصالا وترابطنا وأصبح لدينا 31 الف كيلو متر من الطرق عبارة عن 7500 كيلو متمر جدد و10 آلاف كيلو متر طرق تم تطويرهم".