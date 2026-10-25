نشرة التوك شو| محمد شاكر لـ الرئيس السيسي: دوركم لا يُنسى .. زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور.. وأحمد موسى: الناس في العشوائيات كان أملهم الحصول على شقة والرئيس حقق الأمنية

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، والتي تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمد شاكر لـ الرئيس السيسي: دوركم لا ينسى في إنقاذ مصر من مشكلة الكهرباء

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، أنه عقب الانتهاء من محطة بنبان اصبح لدينا قدرات كهربائية لمختلف الصناعات.وأشاد محمد شاكر في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر، بالرئيس السيسي قائلا:" تدخل الرئيس السيسي في عملية التفاوض مع الشركات العالمية والحصول على أسعار مناسبة كان لا مثيل له ".

مدبولي يعلن حوارًا مجتمعيًا بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والانتهاء منه نهاية ديسمبر 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، إن الحكومة حرصت على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من مختلف الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل إعداده، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد عددًا من المراجعات والتعديلات وصولًا إلى صورته الحالية.

عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة منذ أحداث 25 يناير، في ظل حالة عدم الاستقرار وتوقف النشاط الاقتصادي وتصاعد خطر الإرهاب، الذي استمر حتى جرى تحجيمه عام 2018، بالتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

مدبولي: زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه بالزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

مستشار وزارة الإعلام اليمنية: هجمات الحوثيين على السعودية تعكس يأس المليشيا

قال الدكتور فيصل بن محمد العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إن الهجمات المتتالية التي تشنها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية تعكس، حالة اليأس التي تعيشها المليشيات، في ظل تزايد الضغوط المفروضة عليها.

الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى على مخرجات منتدى مصر| بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت. وقال أحمد موسى: "الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب.. وإن شاء الله يستمر المسار ولن يتوقف بإذن الله.. مصالح البلاد أهم من أي حاجة".

الخارجية: أي اتفاقيات خاصة بـ "المتوسط" ولا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القانون الدولي يحكم الأمور في البحر المتوسط وأي اتفاقيات لا تكون مصر طرفا فيها وراضية عنها وتحترم القانون الدولي لا أثر لها وغير قابلة للتطبيق.

أحمد موسى: الناس في العشوائيات كان أملهم الحصول على شقة والرئيس السيسي حقق الأمنية

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة، وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو الدولة معملتش المشروعات التنموية في كافة القطاعات وكان هيبقى عندنا عجز في الإسكان يصل لـ 5 مليون وحدة سكنية والكثافات في الفصول كانت هتوصل لـ 120 طالب في الفصل ومكناش هنعالج المصابين بفيروس سي ".

محمود مسلم: توافق شعبي ووطني على إرسال قوات مصرية للسعودية

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك توافقا شعبيا ووطنيا كبيرا بشأن إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن طبيعة المهمة تتعلق بالدفاع عن السعودية في مواجهة أي اعتداء، وليست مهاجمة اليمن كما أكد الرئيس السيسي.

عمرو أديب: الرئيس دافع عن الوزراء بشكل مباشر.. وقال للمواطنين إن الانتقادات اليومية بتضغط عليهم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن دفاعًا مباشرًا عن الوزراء، معتبرًا أن طريقة تناول هذا الملف شهدت اختلافًا عن أسلوب التلميح الذي كان حاضرًا في مواقف سابقة.

