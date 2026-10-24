الخارجية: أي اتفاقيات خاصة بـ "المتوسط" ولا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القانون الدولي يحكم الأمور في البحر المتوسط وأي اتفاقيات لا تكون مصر طرفا فيها وراضية عنها وتحترم القانون الدولي لا أثر لها وغير قابلة للتطبيق.



وقال نادر زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البد"، :" المذكرة التي صدق عليها البرلمان الليبي تمس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر بالبحر المتوسط"

تابع نادر زكي :"الخارجية المصرية تتحدث مع الجميع وتواجد أساس في العلاقات يسهل المهمة للتوصل الى توافق وهناك تشاور وتنسيق مستمر مع كل دول البحر المتوسط ".

وأكمل نادر زكي:" نتشاور مع الجميع ونأمل التوصل لتوافق بين كل الدول بشان شرق المتوسط وهناك قواعد القانون الدولي ".