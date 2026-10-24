الخارجية: أرسلنا رسالة واضحة لتركيا عن رفض مصر لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة باطلة

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شارك في اجتماعات إسطنبول لبحث التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.



وقال نادر زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "وزير الخارجية أرسل رسالة واضحة لتركيا عن رفض مصر لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة باطلة ومعدومة الأثر، وتم إيصال هذا الموقف بمنتهى الوضوح".

وأضاف: "وزير الخارجية التركي أعرب عن تفهمه للشواغل المصرية وعرض التشاور والحوار في هذا الشأن".

وأكمل نادر زكي: "المذكرة التي صدق عليها البرلمان الليبي باطلة، ونحن نحتفظ بحقنا في صون حقوقنا وفقا للقانون الدولي".

