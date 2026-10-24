المتحدث باسم الخارجية: مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وفايز السراج عام 2019 «حبر على ورق»

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان بوضوح أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط «معدومة الأثر القانوني» و«باطلة بطلانًا مطلقًا».

وأوضح متحدث الخارجية أن التصديق على المذكرة من مجلس النواب الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وشدد السفير نادر زكي على أن المذكرة الموقعة مجرد «حبر على ورق»، بمعنى أنه لا قيمة قانونية لها، ولن يترتب عليها أي نتائج.