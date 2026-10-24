حزم دعم وتدريب متطورة للمراقبين الجويين لرفع الكفاءة التشغيلية

في خطوة تعزز مسيرة العمل المشترك وتوسيع أطر الشراكة الاستراتيجية داخل قطاع الطيران المدني، وقّع نادي ضباط المراقبة الجوية بروتوكول مع شركة «إير كايرو»، وذلك على هامش الفعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للمراقبة الجوية.

ويأتي تجديد البروتوكول امتداداً للنجاحات السابقة والثمرة المثمرة للتعاون المستمر بين الجانبين، والتي كان من أبرز محطاتها تقديم حزم دعم وتدريب متطورة للمراقبين الجويين بقيمة بلغت 5 ملايين جنيه، بما يسهم في رفع كفاءتهم التشغيلية وتعزيز معايير السلامة الجوية.

شهد مراسم توقيع وتجديد البروتوكول الكابتن إيهاب محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وقد قام بالتوقيع عن نادي ضباط المراقبة الجوية الكابتن محمد عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة، عن شركة «إير كايرو» حسين شريف رئيس مجلس الإدارة، وسط حضور لفيف من قيادات قطاع الطيران وخبراء الملاحة الجوية.