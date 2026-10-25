" ألف مبروك يا أسد مصر".. لميس الحديدي تهنئ مصطفى شوبير بزفافه وتعتذر عن عدم حضور الحفل

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مصطفى شوبير، المعروف بلقب «أوفا»، بمناسبة زفافه الذي أُقيم مساء الجمعة، واصفة إياه بـ«أسد مصر والبطل الهمام»، كما وجهت التهنئة إلى والده الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، متمنية للعريس حياة سعيدة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ حفل الزفاف كان رائعًا، معربة عن اعتذارها لعدم تمكنها من الحضور بسبب وجودها على الهواء وقت إقامة الحفل، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الشخصيات الرياضية حضروا المناسبة، من بينهم الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور.

وأكدت أن الحفل عكس المحبة الكبيرة التي يحظى بها أحمد شوبير ونجله مصطفى بين الحاضرين، قائلة إن الجميع يحبون الكابتن شوبير ويحبون «أوفا» أيضًا، واختتمت تهنئتها بالدعاء للعريس بالسعادة والتوفيق، مجددة مباركتها لوالده بهذه المناسبة.