بفستان زفاف أسطوري.. تفاصيل إطلالة زوجة مصطفى شوبير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور من حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مساء أمس وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن و الإعلاميين.

تفاصيل إطلالة زوجة مصطفى شوبير

تألقت جنا زوجة مصطفي شوبير في حفل زفافها بفستان أسطوري كما وصفها رودا السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم الجزء العلوي بالقماش البسيط أما الجزء السفلي من التصميم خطف الأنظار بتصميمه المختلف والمميز.

وحمل فستان زفاف زوجة مصطفى شوبير توقيع وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مصطفى شوبير على تسريحة الشعر المرفوع من أنامل المصفف أحمد منير، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.