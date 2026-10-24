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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2026 في السعودية

تويوتا فيلوز 2026
تويوتا فيلوز 2026
صبري طلبه

تنتمي تويوتا فيلوز موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودية بتصميم SUV، ومجموعة من التجهيزات.

أبعاد تويوتا فيلوز 2026 

تأتي تويوتا فيلوز بأبعاد خارجية تشمل طولًا يبلغ 4475 مم، وعرضًا يصل إلى 1750 مم، وارتفاعًا قدره 1700 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2750 مم. 

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 17 بوصة، كما تأتي المرايا الجانبية مزودة بإشارات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا.

تويوتا فيلوز 2026 

محرك تويوتا فيلوز 2026

تعتمد السيارة تويوتا فيلوز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة تبلغ 104 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، يعمل وفق سبع نسب محددة، وينقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الأمامي. 

تجهيزات تويوتا فيلوز 2026

تضم مقصورة تويوتا فيلوز 2026 مجموعة من التجهيزات التقنية، من بينها شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة.

تويوتا فيلوز 2026 

وتأتي السيارة بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وتشمل التجهيزات أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكيًا وفتحات تهوية خلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي. 

تويوتا فيلوز 2026 وأنظمة السلامة والمساعدة

تتضمن تويوتا فيلوز 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل الوسائد الهوائية وحساسات الركن، إلى جانب كاميرا للمساعدة أثناء والاصطفاف، وتضم السيارة كذلك باقة من تقنيات الفرامل، منها مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ESP الخاص بالثبات الالكتروني، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات.

تويوتا فيلوز 2026 

سعر تويوتا فيلوز موديل 2026 في السعودية

يبلغ سعر تويوتا فيلوز موديل 2026 في السعودية نحو 84 ألف ريال.

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