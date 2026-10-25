نهضة بركان يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بثلاثية في شباك ستار سبورت

حجز فريق نهضة بركان المغربي مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، بعدما تفوق على نظيره ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

وحقق نهضة بركان الفوز على ستار سبورت أكاديمي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت 24 أكتوبر 2026، على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

يوسف مهري يسجل هدف التأهل لنهضة بركان

نجح يوسف مهري في تسجيل هدف المباراة الوحيد خلال الدقيقة 53، ليؤكد تفوق الفريق المغربي ويقوده إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، بعدما قدم نهضة بركان أداءً مميزًا على مدار مواجهتي الذهاب والإياب.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا، قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدفين دون رد، ليضع الفريق المغربي قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب.

أسامة لامليوي يتألق في مباراة الذهاب

وشهدت مواجهة الذهاب تألق أسامة لامليوي، نجم نهضة بركان، بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 14 و45، ليمنح الفريق المغربي أفضلية مهمة قبل لقاء العودة.

واستفاد نهضة بركان من انتصاره في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه في لقاء الإياب بهدف يوسف مهري، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية بلغت ثلاثة أهداف دون مقابل.

تشكيل نهضة بركان أمام ستار سبورت

دخل نهضة بركان المباراة بتشكيل ضم كلًا من: منير المحمدي، والموساوي، وكاندوس، وحركاس، ومنعوت، ولميرات، والبحيري، وعضيب، ومهري، وشوير، والمليوي.

في المقابل، ضم تشكيل ستار سبورت أكاديمي كلًا من: كيتا، وبيلو ييلا، وكوروما، وسيلا، وباه، وكوني، وديكو، وكاي يامبا، وسيمون، وفورناه، وسيسي.

وبهذا الانتصار، يواصل نهضة بركان مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح في تجاوز عقبة ستار سبورت أكاديمي بمجموع المباراتين، ليحجز مكانه في دور المجموعات من البطولة القارية لموسم 2026-2027.