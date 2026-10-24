المريخ السوداني يُقصي هورويا الغيني ويتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حجز نادي المريخ السوداني مقعده في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، بعدما تخطى عقبة هورويا كوناكري الغيني بركلات الترجيح، عقب مواجهة مثيرة في إياب الدور التمهيدي الثاني، التي أقيمت اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 على استاد جوبا.



ونجح المريخ في تحقيق الفوز بهدف دون رد خلال مباراة الإياب، ليعوض خسارته بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 18 أكتوبر الجاري في غينيا، وانتهى لصالح هورويا بهدف سجله اللاعب ياخوبا باري.

وبعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بنتيجة 1-1، احتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها المريخ السوداني لصالحه، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات ويواصل مشواره في البطولة القارية.