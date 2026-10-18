في مثل هذا اليوم، 18 أكتوبر 2025، حقق نادي بيراميدز إنجازا تاريخيا بعدما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد 30 يونيو بالقاهرة.

في مثل هذا اليوم.. بيراميدز يكتب التاريخ ويتوج بالسوبر الإفريقي لأول مرة

وجاء تتويج الفريق السماوي ليضيف بطولة قارية جديدة إلى خزائنه، بعدما نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم السابق، ليواصل حضوره القوي على الساحة الإفريقية ويؤكد قدرته على المنافسة على الألقاب الكبرى.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 75 لحسم المواجهة، عندما نجح المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليمنح فريقه الأفضلية ويقوده إلى منصة التتويج في ليلة تاريخية لجماهير النادي.

ودخل بيراميدز المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بينما خاض نهضة بركان اللقاء بعدما توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة جمعت بطلي أهم بطولتين للأندية في القارة.

وبهذا الانتصار، حصد بيراميدز أول ألقابه في كأس السوبر الإفريقي، ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته القارية، بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ويواصل كتابة فصول جديدة في تاريخه الكروي.