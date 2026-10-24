مرسيدس تقترب من القيادة الذاتية من المستوى الرابع بدعم إنفيديا

على الرغم من التوقعات السابقة التي افترضت انتشار السيارات ذاتية القيادة بالكامل في الشارع منذ سنوات، إلا أن وتيرة التطور التكنولوجي سارت بنهج أكثر دقة وهندسة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «مرسيدس-بنز» عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع عملاق الرقق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، بهدف تطوير الجيل القادم من أنظمة مساعدة السائق وتقنيات القيادة الآلية المتقدمة، مع التطلع نحو بلوغ المستوى الرابع (Level 4) من القيادة الذاتية بالكامل.

تكامل هندسي بين نظام «MB.OS» وتقنيات «إنفيديا» المتطورة

يجمع التعاون الموسع بين خبرات «مرسيدس-بنز» العريقة في الهندسة وتصميم السيارات وبين منصة التشغيل الخاصة بها «MB.OS»، إلى جانب أحدث البنى التحتية والأجهزة البرمجية المقدمة من «إنفيديا».

وتعتمد هذه المنظومة على معمارية الحوسبة والمستشعرات المتطورة «Hyperion»، وحزمة برمجيات القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Alpamayo»، بما يتيح معالجة بيانات الطريق المكتشفة عبر الكاميرات والرادار بدقة فائقة لاتخاذ القرارات اللحظية.

معايير الأمان المتقدمة عبر نظام «Halos»

ولمواجهة المتطلبات الصارمة لسلامة التنقل الذاتي، تتضمن الشراكة دمج نظام «Halos» من إنفيديا ليعمل كخط أمان موازٍ (Parallel Safety Stack) ضمن البنية التحتية للشركة الألماني.

يوفر هذا النظام طبقة التكرار والحماية الإضافية اللازمة للتعامل مع المناورات المرورية الحرجة، مما يضمن أعلى معايير الموثوقية والأمان التي يتوقعها عملاء العلامة الفاخرة.

آفاق المستقبل: مركبات خاصة ومفهوم «الليموزين الروبوتية»

إلى جانب تمهيد الطريق أمام طرازات المستوى الرابع المتاحة للاستخدام العام، سيمهد هذا التعاون الدقيق الطريق لابتكار ما تصفه «مرسيدس-بنز» بـ «الليموزين الروبوتية» (Robolimousines) المخصصة للنقل الذاتي.

ولا تقتصر هذه التقنيات على السيارات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين كفاءة العمليات الصناعية عبر توظيف تمجنيات إنفيديا داخل منظومة الإنتاج الرقمي «MO360» في مصانع الشركة حول العالم.