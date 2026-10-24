قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد أمهات مصر: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين سيقلل لجوءهم للدروس الخصوصية
أمريكا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
حزب السادات: توصيات منتدى مصر 2026 تضع دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس الأولويات
عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية
الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
نوردشيلاند يشيد بتألق إبراهيم عادل بعد ثنائيته أمام سيسكا صوفيا
فرصة ثانية للتعافي.. البرلمان يتحرك من جديد بشأن فصل الموظف المتعاطي
باسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تقترب من القيادة الذاتية من المستوى الرابع بدعم إنفيديا

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

على الرغم من التوقعات السابقة التي افترضت انتشار السيارات ذاتية القيادة بالكامل في الشارع منذ سنوات، إلا أن وتيرة التطور التكنولوجي سارت بنهج أكثر دقة وهندسة. 

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «مرسيدس-بنز» عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع عملاق الرقق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، بهدف تطوير الجيل القادم من أنظمة مساعدة السائق وتقنيات القيادة الآلية المتقدمة، مع التطلع نحو بلوغ المستوى الرابع (Level 4) من القيادة الذاتية بالكامل.

تكامل هندسي بين نظام «MB.OS» وتقنيات «إنفيديا» المتطورة

يجمع التعاون الموسع بين خبرات «مرسيدس-بنز» العريقة في الهندسة وتصميم السيارات وبين منصة التشغيل الخاصة بها «MB.OS»، إلى جانب أحدث البنى التحتية والأجهزة البرمجية المقدمة من «إنفيديا». 

وتعتمد هذه المنظومة على معمارية الحوسبة والمستشعرات المتطورة «Hyperion»، وحزمة برمجيات القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Alpamayo»، بما يتيح معالجة بيانات الطريق المكتشفة عبر الكاميرات والرادار بدقة فائقة لاتخاذ القرارات اللحظية.

معايير الأمان المتقدمة عبر نظام «Halos»

ولمواجهة المتطلبات الصارمة لسلامة التنقل الذاتي، تتضمن الشراكة دمج نظام «Halos» من إنفيديا ليعمل كخط أمان موازٍ (Parallel Safety Stack) ضمن البنية التحتية للشركة الألماني. 

يوفر هذا النظام طبقة التكرار والحماية الإضافية اللازمة للتعامل مع المناورات المرورية الحرجة، مما يضمن أعلى معايير الموثوقية والأمان التي يتوقعها عملاء العلامة الفاخرة.

آفاق المستقبل: مركبات خاصة ومفهوم «الليموزين الروبوتية»

إلى جانب تمهيد الطريق أمام طرازات المستوى الرابع المتاحة للاستخدام العام، سيمهد هذا التعاون الدقيق الطريق لابتكار ما تصفه «مرسيدس-بنز» بـ «الليموزين الروبوتية» (Robolimousines) المخصصة للنقل الذاتي. 

ولا تقتصر هذه التقنيات على السيارات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين كفاءة العمليات الصناعية عبر توظيف تمجنيات إنفيديا داخل منظومة الإنتاج الرقمي «MO360» في مصانع الشركة حول العالم.

مرسيدس القيادة الآلية القيادة الذاتية نظام التشغيل MBOS الليموزين الروبوتية من مرسيدس برمجيات Nvidia Alpamayo وHalos

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

أحمد سعد وخالد تاج الدين

تعاون فني جديد يجمع أحمد سعد وخالد تاج الدين ووليد سعد في أغنية حب

فيلم digger

إيرادات فيلم «Digger» لتوم كروز تقترب من 42 مليون دولار عالميًا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يشيد بفيلم «آخر رقصة في كيبور»: أول فيلم مصري قوي عن يوم العبور

بالصور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد