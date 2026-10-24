قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«منتدى مصر 2026»| 6 أيام في قلب العاصمة الجديدة.. الرئيس السيسي يصارح المواطنين بالحقائق والأرقام.. والمصريون يكتبون خارطة الغد
تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر فانواتو
وزارة النقل: فحص فيديو واقعة الاستيلاء على مهمات السكك الحديدية بالشرقية لضبط مرتكبيها
سوريا.. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق السويداء دمشق بالكامل
الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لتعزيز مناعة المجتمع وحماية مصر من عودة الحصبة
هل يحضر ميسي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد من كامب نو؟
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي
هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شراكة فولكس فاجن مع إكسبنج تفشل في إنقاذ المبيعات بالصين

فولكس فاجن وإكسبنج
فولكس فاجن وإكسبنج
عزة عاطف

فقدت شركة «فولكس فاجن» الألمانية بريقها التاريخي في السوق الصيني الذي طالما مثل الدعامة الأساسية لأرباح المجموعة مستحوذًا على نحو 50% من إجمالي أرباحها سابقًا، لتتراجع هذه النسبة حاليًا إلى نحو 10% فقط. 

وعلى الرغم من التعويل الكبير على الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إكسبنج» الصينية، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عجز هذه التحالفات عن إنقاذ مكانة العملاق الألماني في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تعثر مبيعات طرازات «آي دي أونيكس» وفجوة التوقعات

مضى أكثر من ثلاثة أعوام على إبرام الشراكة بين «فولكس فاجن» و«إكسبنج»، والتي شهدت استثمار الشركة الألمانية نحو 700 مليون دولار للاستحواذ على حصة قدرها 4.99%، بهدف تطوير بنية إلكترونية وكهربائية مشتركة تدعم عددًا من المركبات الكهربائية مثل «آي دي أونيكس 08» (ID. Unyx 08) و«آي دي أونيكس 09» عبر تصميم وبناء السيارات داخل الصين خصيصًا لتلبية أذواق المستهلكين المحليين.

إلا أن لغة الأرقام جاءت مخيبة للآمال؛ حيث أظهرت تقارير وكالة «رويترز» أن متوسط المبيعات الشهرية لطراز «آي دي أونيكس 08» خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس لم يتجاوز 267 سيارة فقط. 

وتمثل هذه الأرقام أقل من 10% من هدف الشركة الأساسي البالغ 3,622 وحدة شهريًا.

وفي ضوء هذه المعطيات، اضطرت «فولكس فاجن» لخفض مستهدفات مبيعاتها لعام 2026 بشكل حاد لتصل إلى 12,300 سيارة فقط مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 32,600 وحدة، كما خفضت هدف عام 2027 إلى 64,000 سيارة نزولاً من 70,400 وحدة، وسط شكوك كبيرة حول إمكانية تحقيق حتى هذه الأرقام المعدلة.

 فولكس فاجن

تحديات التصميم والمنافسة الشرسة في قطاع السيارات الكهربائية

على الرغم من تميز طراز «آي دي أونيكس 08» بتصميم عصري جريء ومقصورة تعج بالتقنيات والأنظمة الترفيهية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الغربية، إلا أن المستهلكين المحليين وجدوا أن السيارة تفتقر إلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة المتوفرة لدى المنافسين مثل طراز «شاومي واي يو 7» (Xiaomi YU7)، فضلًا عن عجزها عن مجاراة قدرات الشحن السريع التي تقدمها مركبات مثل «زيكر 7 إكس» (Zeekr 7X).

فولكس فاجن وإكسبنج أزمة فولكس فاجن مبيعات سيارات ID Unyx السيارات الكهربائية السوق الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

عمر مرموش

توتنهام حسم الجدل.. هل يشارك عمر مرموش أمام تشيلسي بعد إصابته؟

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة والأمطار

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد