شراكة فولكس فاجن مع إكسبنج تفشل في إنقاذ المبيعات بالصين

فقدت شركة «فولكس فاجن» الألمانية بريقها التاريخي في السوق الصيني الذي طالما مثل الدعامة الأساسية لأرباح المجموعة مستحوذًا على نحو 50% من إجمالي أرباحها سابقًا، لتتراجع هذه النسبة حاليًا إلى نحو 10% فقط.

وعلى الرغم من التعويل الكبير على الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إكسبنج» الصينية، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عجز هذه التحالفات عن إنقاذ مكانة العملاق الألماني في أكبر سوق للسيارات في العالم.

تعثر مبيعات طرازات «آي دي أونيكس» وفجوة التوقعات

مضى أكثر من ثلاثة أعوام على إبرام الشراكة بين «فولكس فاجن» و«إكسبنج»، والتي شهدت استثمار الشركة الألمانية نحو 700 مليون دولار للاستحواذ على حصة قدرها 4.99%، بهدف تطوير بنية إلكترونية وكهربائية مشتركة تدعم عددًا من المركبات الكهربائية مثل «آي دي أونيكس 08» (ID. Unyx 08) و«آي دي أونيكس 09» عبر تصميم وبناء السيارات داخل الصين خصيصًا لتلبية أذواق المستهلكين المحليين.

إلا أن لغة الأرقام جاءت مخيبة للآمال؛ حيث أظهرت تقارير وكالة «رويترز» أن متوسط المبيعات الشهرية لطراز «آي دي أونيكس 08» خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس لم يتجاوز 267 سيارة فقط.

وتمثل هذه الأرقام أقل من 10% من هدف الشركة الأساسي البالغ 3,622 وحدة شهريًا.

وفي ضوء هذه المعطيات، اضطرت «فولكس فاجن» لخفض مستهدفات مبيعاتها لعام 2026 بشكل حاد لتصل إلى 12,300 سيارة فقط مقارنة بالتوقعات الأولية البالغة 32,600 وحدة، كما خفضت هدف عام 2027 إلى 64,000 سيارة نزولاً من 70,400 وحدة، وسط شكوك كبيرة حول إمكانية تحقيق حتى هذه الأرقام المعدلة.

فولكس فاجن

تحديات التصميم والمنافسة الشرسة في قطاع السيارات الكهربائية

على الرغم من تميز طراز «آي دي أونيكس 08» بتصميم عصري جريء ومقصورة تعج بالتقنيات والأنظمة الترفيهية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الغربية، إلا أن المستهلكين المحليين وجدوا أن السيارة تفتقر إلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة المتوفرة لدى المنافسين مثل طراز «شاومي واي يو 7» (Xiaomi YU7)، فضلًا عن عجزها عن مجاراة قدرات الشحن السريع التي تقدمها مركبات مثل «زيكر 7 إكس» (Zeekr 7X).