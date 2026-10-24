قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم الخارجية: مذكرة تفاهم "فايز السراج" مع تركيا "حبر على ورق"
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال
الرئيس السيسي: تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم بكل شفافية ووضوح
تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو تستعد لإطلاق وحش راليات كهربائي بقوة 805 أحصنة

بيجو إي-تي 16
بيجو إي-تي 16
عزة عاطف

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية النقاب مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس عن سيارتها الاختبارية الجامحة «إي-تي 16»، 

في خطوة تهدف للاحتفال بمرور 40 عامًا على تتويجها ببطولة العالم للراليات (WRC) عامي 1985 و1986. 

وعلى الرغم من أن السيارات الاختبارية تظل في كثير من الأحيان مجرد تصاميم خيالية لا ترى النور، إلا أن تصريحات إدارة الشركة تؤكد أن هذا الإبداع الرياضي قد يتحول قريبًا إلى سيارة تجارية متاح شراؤها في الأسواق.

منصة «STLA One» هندسة جاهزة للإنتاج الفوري

وفي تصريحات خاصة لمجلة «أوتوكار»، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيجو، ألان فافي، أن السيارة الاختبارية تعتمد على منصة «STLA One»، وهي المعمارية العالمية وحداتية التجميع التي كشفت عنها مجموعة «ستيلانتيس» في وقت سابق من العام لتكون داعمة لأكثر من 30 طرازًا كهربائيًا وهجينًا وباحتراق داخلي، لتكون بيجو أول من يستفيد منها.

وأوضح فافي قائلًا إن صناعة السيارة ممكنة تمامًا بفضل اعتمادها على هذه المنصة المشتركة واستخدام الكثير من العناصر المستمدة من طراز «إي-208» الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع تقنيًا قابل للتنفيذ الفوري ويمكن طرح السيارة في الأسواق قريبًا إذا ما تكللت الخطط بالنجاح.

أداء مرعب وهندسة مستوحاة من عراقة الراليات

تستلهم السيارة هويتها التصميمية والأداء من سيارات الراليات الأسطورية التاريخية للعلامة، ولكنها تتحول بفضل منظومتها المتقدمة إلى سيارة هاتشباك خارقة ومجنونة تضم ثلاثة محركات تولد قوة مذهلة تبلغ 805 أحصنة، مما يضعها في صدارة فئة السيارات الهاتشباك الأكثر شراسة وقوة على الإطلاق، مع إمكانية تحويل هذا الحلم التصميمي إلى حقيقة واقعية على الطرقات.

بيجو إي-تي 16
بيجو إي تي 16 مواصفات Peugeot E T16 منصة STLA One ستيلانتيس سيارة بيجو هاتشباك بيجو الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء السابق

وزير الكهرباء السابق يحضر ختام منتدى مصر 2026 بعد إشادة الرئيس السيسي بدوره

الرئيس السيسي

السيسي يعلن قرارًا جديدًا في ختام منتدى مصر.. ماذا سيتغير بداية من العام المقبل؟

عدادات الكهرباء

من 2.74 جنيه إلى 1.92 جنيه للكيلو.. قرارات جديدة لـ العدادات الكودية

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد