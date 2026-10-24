بيجو تستعد لإطلاق وحش راليات كهربائي بقوة 805 أحصنة

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية النقاب مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس عن سيارتها الاختبارية الجامحة «إي-تي 16»،

في خطوة تهدف للاحتفال بمرور 40 عامًا على تتويجها ببطولة العالم للراليات (WRC) عامي 1985 و1986.

وعلى الرغم من أن السيارات الاختبارية تظل في كثير من الأحيان مجرد تصاميم خيالية لا ترى النور، إلا أن تصريحات إدارة الشركة تؤكد أن هذا الإبداع الرياضي قد يتحول قريبًا إلى سيارة تجارية متاح شراؤها في الأسواق.

منصة «STLA One» هندسة جاهزة للإنتاج الفوري

وفي تصريحات خاصة لمجلة «أوتوكار»، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيجو، ألان فافي، أن السيارة الاختبارية تعتمد على منصة «STLA One»، وهي المعمارية العالمية وحداتية التجميع التي كشفت عنها مجموعة «ستيلانتيس» في وقت سابق من العام لتكون داعمة لأكثر من 30 طرازًا كهربائيًا وهجينًا وباحتراق داخلي، لتكون بيجو أول من يستفيد منها.

وأوضح فافي قائلًا إن صناعة السيارة ممكنة تمامًا بفضل اعتمادها على هذه المنصة المشتركة واستخدام الكثير من العناصر المستمدة من طراز «إي-208» الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع تقنيًا قابل للتنفيذ الفوري ويمكن طرح السيارة في الأسواق قريبًا إذا ما تكللت الخطط بالنجاح.

أداء مرعب وهندسة مستوحاة من عراقة الراليات

تستلهم السيارة هويتها التصميمية والأداء من سيارات الراليات الأسطورية التاريخية للعلامة، ولكنها تتحول بفضل منظومتها المتقدمة إلى سيارة هاتشباك خارقة ومجنونة تضم ثلاثة محركات تولد قوة مذهلة تبلغ 805 أحصنة، مما يضعها في صدارة فئة السيارات الهاتشباك الأكثر شراسة وقوة على الإطلاق، مع إمكانية تحويل هذا الحلم التصميمي إلى حقيقة واقعية على الطرقات.