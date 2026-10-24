أجندة أخبار الأحد 25 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

انطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه

تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشعار «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلي منظمات إقليمية ودولية. يضم الأسبوع 114 جلسة تناقش الأمن المائي والتغيرات المناخية والتكنولوجيا الحديثة وتحلية المياه والتمويل والابتكار.

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026/2027، وتستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

إطلاق حملة تحصين الأبقار والأغنام ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة، عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في جميع المحافظات. يمكن للمربين التواصل مع الوحدات البيطرية لمعرفة مواعيد وأماكن اللجان، أو الاتصال بالخط الساخن 19561.

مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالمجلس الأعلى للثقافة

يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في السادسة مساءً مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الحادية عشرة، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية. يحضر المؤتمر رئيس المهرجان مازن الغرباوي، ومديرته الدكتورة إنجي البستاوي، وسهير المرشدي حاملة اسم الدورة، ورياض الخولي وأحمد بدير وحنان مطاوع، ويكشف المؤتمر عن لجان التحكيم والمكرمين والعروض المشاركة والورش والندوات.

انطلاق الأسبوع الخامس والعشرين للدعوة الإسلامية في جامعة السويس

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين للدعوة الإسلامية بجامعة السويس، تحت عنوان "الشباب بين حراسة العقول وحماية الثغور". تفتتح الفعاليات بندوة "دور الشباب في حماية الأوطان وصناعة العمران" يحاضر فيها الدكتور محمد الجندي والدكتور حسن يحيى.

الأهلي وكيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية

يلتقي الأهلي مع كيتارا الأوغندي على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. يدخل الأهلي اللقاء متقدمًا بعد فوزه 2-1 في الذهاب

المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التمريض بجامعة بنها

تنظم كلية التمريض بجامعة بنها مؤتمرها العلمي الحادي عشر بعنوان "دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: الابتكار والتحديات والاتجاهات المستقبلية في التمريض المتقدم"، بقاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي.

تواصل فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة

تتواصل، فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، وتنظمه هيئة الشارقة للكتاب ، ويسلط الضوء على أحدث اتجاهات صناعة الرسوم المتحركة والقصص المصورة، من خلال جلسات حوارية وتجارب تفاعلية وعروض سينمائية وأنشطة للألعاب الإلكترونية، بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

نادية مصطفى ومحمد الحلو في دار الأوبرا

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساءً حفلًا غنائيًا للفنانة نادية مصطفى والفنان محمد الحلو، ضمن الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

عمر خيرت يحيي حفلًا في ذكرى أبو بكر خيرت بأكاديمية الفنون

تحيي أكاديمية الفنون ذكرى رحيل الموسيقار والمعماري أبو بكر خيرت بحفل موسيقي كبير يقدمه الموسيقار عمر خيرت على مسرح سيد درويش بالأكاديمية، وتنظمه الأكاديمية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن.

«صحينا يا سينا» بساحة الهناجر مجانًا

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم العرض المسرحي «صحينا يا سينا» بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، مع إتاحة الدخول للجمهور مجانًا، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر. يسلط العرض الضوء على بطولات القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن سيناء ومواجهة الإرهاب، ويخلّد ذكرى العقيد الشهيد أحمد منسي وشهداء كمين البرث. العرض من تأليف وأشعار خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

وعد البحري وفرقة الموسيقى العربية للتراث في معهد الموسيقى العربية

يستضيف معهد الموسيقى العربية في الثامنة مساءً حفل الفنانة وعد البحري وفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين.

أيام أكتوبر الثقافية في الهناجر

ينظم قطاع المسرح فعاليات "أيام أكتوبر الثقافية" بمركز الهناجر للفنون، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر، وتضم معرض "أكتوبر ملحمة نصر وإبداع" للفنون التشكيلية بقاعة آدم حنين، وعروضًا فنية ومعرضًا للكتب وورشًا فنية لجميع الفئات العمرية.

انطلاق الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية في أسيوط

تنطلق منافسات الدوري الثقافي لطلاب المعاهد الأزهرية في أسيوط، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الأزهر الشريف. تجمع الجولة الأولى معهدي فتيات بني عدي ومنفلوط للفتيات، وتجمع الجولة الثانية معهدي بني عدي بنين وبني رافع بنين.

القافلة الخامسة لثقافة المرأة ضمن مبادرة "بصمة" في الإسكندرية

ينطلق في العاشرة صباحًا بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع"، ضمن مبادرة "بصمة" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أنشطة فنية في بيت السحيمي

ينظم مركز الإبداع الفني في بيت السحيمي في الخامسة مساءً ورشة "إعداد الممثل" بإشراف المخرج محمود السيد، وورشة للخط الهيروغليفي في مصر القديمة بإشراف محمد حسن. وفي الثامنة مساءً تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عرضًا فنيًا مستلهمًا من التراث الشعبي المصري.

لقاءات ثقافية في بيت الشعر العربي

يستضيف بيت الشعر العربي في الخامسة مساءً لقاءً وورشة لمناقشة الأعمال الشعرية الجديدة واستقبال تجارب الشعراء الشباب. وفي السادسة مساءً منتدى لمناقشة ديوان "ناظم الفصوص" للشاعر عماد غزالي، وفي الثامنة مساءً حلقة القاهرة النقدية "ناقد ومشروع.. اعتدال عثمان".

«نادي السيرة للكتاب» يناقش «القاهرة في حياتي» لنعمات أحمد فؤاد في متحف نجيب محفوظ

يعقد «نادي السيرة للكتاب» في السادسة مساءً بمتحف نجيب محفوظ لقاءه الشهري السابع، لقراءة كتاب «القاهرة في حياتي» للكاتبة الراحلة نعمات أحمد فؤاد، في الذكرى العاشرة لرحيلها ومرور 40 عامًا على صدور الكتاب. يرصد اللقاء قاهرة النصف الأول من القرن العشرين وضاحية حلوان، والفعالية مجانية دون تسجيل.

فرقة "كردان" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك في الثامنة مساءً حفلًا لفرقة "كردان" للموسيقى والطرب، تقدم خلاله مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية.

«Pencilling Stretchmarks».. ورشة كتابة عن الأمومة في مكتبة ديوان بالجونة

تستضيف مكتبة ديوان فرع الجونة في الخامسة والنصف مساءً ورشة الكتابة «Pencilling Stretchmarks: A Writer’s Workshop on Motherhood» بقيادة سام أيمن، وتمتد حتى السابعة والنصف مساءً.

حفل إطلاق وتوقيع ديوان «رأيت عينيك» في ديوان الزمالك

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك (159 شارع 26 يوليو) في السادسة مساءً حفل إطلاق وتوقيع ديوان الشعر «رأيت عينيك» للكاتب والشاعر د. سراج الدين ياسين سراج الدين، وتناقشه الإعلامية راندا أبو العزم، ويستمر الحفل حتى الثامنة مساءً.

«رياض يجني ترابا» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق تياترو تيم للفنون، مسرحية «رياض يجني ترابا»، تأليف أحمد الشاعر، وإخراج أحمد مرجان، على مسرح «آفاق» في السابعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

«سوبيبور» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق Black House، مسرحية «سوبيبور»، تأليف محمد ذكي وإخراج إسلام ناصر، على مسرح «آفاق» في التاسعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

"الملك لير" في المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة في التاسعة مساءً العرض المسرحي "الملك لير"، عن رائعة ويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي وإخراج شادي سرور، ضمن برنامج البيت الفني للمسرح.

افتتاح معرض "الجامع الطولوني" في بيت طولون

يفتتح بيت طولون في السادسة مساءً المعرض الفوتوغرافي "الجامع الطولوني" للفنان أيمن خوري (مصر/فرنسا)، ضمن برنامج الفنون البصرية في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يقدم المعرض رؤية فوتوغرافية لجامع أحمد بن طولون تجمع بين العمارة والبعد الروحي للمكان، ويُعرض عالميًا للمرة الأولى، ويستقبل الجمهور من السادسة إلى العاشرة مساءً.

معرض «إيجيبت هوم تكس» للمنسوجات المنزلية

تتواصل فعاليات معرض «إيجيبت هوم تكس» للمنسوجات المنزلية والأقمشة والخيوط، بمشاركة شركات متخصصة في قطاع المنسوجات، ويتيح فرصة لعرض المنتجات والتقنيات الجديدة وتعزيز التواصل التجاري بين الشركات والمصنعين.

معرض «نباتات الزمالك الليلية» ضمن مهرجان «دي - كاف»

يواصل معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان البصري والباحث الإيطالي ياكوبو فالنتيني فعالياته في «صوبا آرت هب»، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» في دورته الرابعة عشرة، ويستمر حتى 25 أكتوبر. ويتخذ المعرض من النباتات والأشجار والحدائق محورًا لاستكشاف الطبقات العمرانية والثقافية في حي الزمالك، عبر التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني.

معرض أعمال النحات جلال جمعة في جاليري أوديسي

يستضيف جاليري أوديسي في الزمالك أعمال الفنان التشكيلي والنحات جلال جمعة، التي تضم منحوتات الخيول والثيران، وتستحضر القوة والحركة والحيوية من خلال معالجة فنية خاصة للشكل والكتلة.

«بقعة حمراء» لعلياء الجريدي بجاليري مصر

يستمر معرض «بقعة حمراء» للفنانة التشكيلية علياء الجريدي بجاليري مصر بالزمالك، ويقدّم أعمالاً تبنيها الفنانة من القماش والخيط، وتطرح من خلالها أسئلة حول الذاكرة والهشاشة والتعافي، وحول متى يتحول ما نراه إلى ما نصبح عليه.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض "مدينة الطيور" في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة للفنون معرض "مدينة الطيور" للفنانة نور الشامي، في تجربة فنية تفتح المجال للتأمل في عالم الطيور وما يحمله من دلالات جمالية ورمزية.

"حي القاهرة الدولي للفنون" في وسط القاهرة التاريخية

تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من "حي القاهرة الدولي للفنون" بمنطقة وسط القاهرة التاريخية، بمشاركة أكثر من 40 فنانًا إقليميًا ودوليًا في الرسم والنحت والتركيبات التفاعلية. يتصدر المشهد معرض "سجلات القاهرة" الذي يستكشف القصص غير المروية لأماكن المدينة الخفية، إلى جانب تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمعالجة قضايا إنسانية عبر الفن.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض "النزول إلى النهر" في جاليري أزاد

يستضيف جاليري أزاد في الشيخ زايد، معرض "النزول إلى النهر" للفنان محمد عبلة، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تجربته التشكيلية ورؤيته للطبيعة والإنسان والذاكرة البصرية.

معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

تواصل جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض الكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، يوميا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة، والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتورة فريدة محمد علي عميدة الكلية.

معرض الكوميكس "كلما عبرنا" في عمارة شوربجي

يواصل معرض الكوميكس "كلما عبرنا" (مصر/إسبانيا) استقبال الجمهور في عمارة شوربجي من السادسة إلى العاشرة مساءً، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف". يروي الفنانون من خلال القصص المصورة حكايات تستكشف معاني الحدود، وتطرح رؤى حول الهوية والانتماء والمسافات بين الأفراد والثقافات.

معرض "ثرثرة" بمركز محمود مختار الثقافي

يواصل معرض "ثرثرة" لمجموعة اللقطة الواحدة بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي فعالياته بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم نحو 90 عملا لـ 42 فنانا في الرسم والتصوير.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.