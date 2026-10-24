الأنبا رافائيل يعتذر عن اجتماع درس الكتاب الإثنين المقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق، اعتذاره عن عدم حضور الاجتماع الأسبوعي لدرس الكتاب المقدس، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر 2026، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وذلك لانشغاله بمحاضرات إكليريكية الكرسي الأورشليمي.

وقال الأنبا رافائيل، في رسالة الاعتذار، إنه يلتقي المشاركين في اجتماع درس الكتاب خلال الأسبوع التالي، مضيفًا: «ونلتقي الأسبوع التالي إن أراد الرب وعشنا».

وتحرص اجتماعات درس الكتاب المقدس على إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعمق في كلمة الله، وفهم معانيها الروحية، بما يساعدهم على تطبيق تعاليمها في حياتهم اليومية، فدراسة الكتاب المقدس ليست مجرد قراءة للنصوص، بل رحلة مستمرة لاكتشاف مشيئة الله، والنمو في الإيمان، والاستنارة بكلمته التي تقود الإنسان في مختلف مواقف الحياة.