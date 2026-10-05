الأنبا رافائيل يتابع استعدادات مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية لبدء العام الأكاديمي الجديد

تابع نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، الاستعدادات النهائية لبدء العام الأكاديمي الجديد، وذلك خلال عدد من الفعاليات الأكاديمية والإدارية والتنظيمية التي شهدها المركز.

وشهد اجتماع مجلس إدارة المركز، متابعة الترتيبات الخاصة بالعملية التعليمية والاستعداد لاستقبال الدارسين، إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية للدارسين الجدد بنظام الدراسة النظامية، واستكمال إجراءات القبول والتعريف بنظام الدراسة والتزامات الدارسين.

كما عقد نيافته لقاءً مع خدام المركز والعاملين في الجوانب الفنية والإدارية، لمراجعة الترتيبات النهائية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، استعدادًا لانطلاق الدراسة، واختتم اليوم بكلمات تشجيع وبركة، مؤكدًا أهمية الأمانة في التعليم والخدمة، وأن يكون كل جهد لمجد المسيح وبنيان الكنيسة وخدمة أبنائها.