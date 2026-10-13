الأنبا رافائيل يشارك 500 من حرفيي وسط القاهرة في لقاء روحي بدير البراموس

نظمت لجنة خدمة الحرفيين بقطاع كنائس وسط القاهرة، لقاءً روحيًا بدير السيدة العذراء مريم (البراموس) بوادي النطرون، تحت عنوان «الكنوز الخفية في كنيستنا الأرثوذكسية»، بحضور نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وبمشاركة نحو 500 من الحرفيين بالقطاع.

وبدأت فعاليات اللقاء بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا رافائيل، بمشاركة عدد من الآباء رهبان الدير والآباء الكهنة المسؤولين عن خدمة الحرفيين بكنائس وسط القاهرة.

وعقب انتهاء القداس، ألقى الأنبا رافائيل كلمة روحية تناولت عنوان اللقاء، ثم استكمل المشاركون فقرات اليوم الروحي، الذي اختُتم بزيارة عدد من أديرة وادي النطرون.