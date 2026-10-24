3 انفجارات قوية تهز عدن اليمنية.. والغموض يحيط بالأسباب

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بسماع دوي ثلاثة انفجارات قوية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، وسط غموض بشأن أسبابها والجهة المسئولة عنها.

ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو المواقع التي وقعت فيها، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام العسكري والسياسي في اليمن، إذ تسيطر الحكومة اليمنية وحلفاؤها على مدينة عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية والشرقية، بينما تفرض ميليشيا الحوثي سيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.