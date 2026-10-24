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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجيل: مخرجات "منتدى مصر 2026" خطوة طموحة لبناء الإنسان ودعم المواطن

إيهاب محمود
إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن المخرجات والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 تُعد خطوة إيجابية وطموحة تعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتترجم الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.
 


وثمن "محمود"، في بيان، التوصية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030، إلى جانب زيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 50%، حيث تُمثل هذه القرارات دعمًا ضروريًا لتعزيز الأمان الاقتصادي للأسرة المصرية والتقدير المطلوب لجيشنا الأبيض.  

وأوضح أن إتاحة 100 جيجا إنترنت أرضي بنفس سعر الباقة الأساسية خطوة عملية تخدم التحول الرقمي وتخفف الأعباء المالية عن كاهل الطلاب والأسر، مشيدًا بخطوة إنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات، وإطلاق مشروع "دولة المواهب" لرعاية الطاقات الإبداعية والرياضية، وهو ما يتوافق مع تمكين الشباب وتطوير التعليم الفني والجامعي.
 
وأشار إلى أن تلبية احتياجات المواطنين عبر توفير مليون وحدة سكنية استثمارية يعزز من الاستقرار الاجتماعي والدفع بعجلة الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية إصدار تشريع لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الهيوية الوطنية والأمن القومي الرقمي مع الاستمرار في دعم حرية الرأي والتعبير البناء.  

وشدد على أن العبرة دائمًا تبدأ من التنفيذ الفعلي والجدول الزمني المحدد لهذه المخرجات على أرض الواقع، مطالبًا الحكومة بوضع آليات تنفيذية وصارمة لمتابعة هذه القرارات لضمان وصول أثرها الملموس إلى كل مواطن مصري.

إيهاب محمود منتدى مصر منتدى مصر 2026 التنمية المستدامة

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