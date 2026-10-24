تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات جوية خلال الأيام المقبلة، وهو ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعد أن أصدرت تحذيرًا بشأن ظواهر جوية متوقعة على عدد من المناطق، تشمل تكوُّن شبورة مائية قد تصل إلى الكثافة على بعض الطرق، بالتزامن مع اقتراب منخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من البلاد.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الأجواء الخريفية، التي تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها بصورة ملحوظة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مدار الأيام المقبلة، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الظاهرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وهو ما يتطلب من قائدي السيارات توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المناسبة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتزداد أهمية التحذيرات مع تزامن الشبورة مع حركة التنقل اليومية، الأمر الذي يجعل متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أمرًا ضروريًا لتجنب الحوادث المرتبطة بضعف الرؤية.

منخفض جوي يهدد بعض المحافظات بالأمطار

وفي تطور آخر، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثير منخفض جوي متوقع أن يؤثر على البلاد منتصف الأسبوع، ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة شدة الأمطار لتصل إلى الغزيرة في بعض المحافظات الساحلية ومناطق من سيناء والبحر الأحمر، ما يستدعي متابعة مستجدات الحالة الجوية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لسقوط الأمطار.

ولا يعني ذلك بالضرورة تأثر جميع المحافظات بالمستوى نفسه من الأمطار، إذ تختلف شدة الظواهر الجوية وتوزيعاتها من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء

بحسب توقعات الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 29 درجة الأحد والاثنين، قبل أن ترتفع إلى 30 درجة الثلاثاء، بينما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

وفي السواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 27 و29 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد عظمى تصل إلى 31 درجة، وصغرى تتراوح بين 17 و18 درجة.

أما جنوب الصعيد، فتظل درجات الحرارة أعلى نسبيًا، إذ تصل العظمى إلى 36 درجة الأحد والاثنين، قبل أن تنخفض إلى 35 درجة الثلاثاء، مع درجات حرارة صغرى تبلغ نحو 20 درجة.

وتتطلب هذه الأجواء الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، ومتابعة تحديثات الأرصاد بشأن أماكن سقوط الأمطار وشدتها.

كما يُنصح سكان المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار بمتابعة التحذيرات الرسمية، خصوصًا عند التنقل على الطرق الساحلية أو في المناطق المعرضة لتجمع المياه.