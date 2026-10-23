الأرصاد: لا تنخدعوا في ارتفاع الحرارة.. أمطار رعدية قادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم السبت 24 أكتوبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الظاهرة الجوية الأبرز تتمثل في تكوّن شبورة مائية في الفترة من (4 إلى 8 صباحاً)، والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص الأمطار والرياح

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من (حلايب – شلاتين) ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية. كما يتوقع خبراء الأرصاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح بين (29 - 31) درجة، والصغرى بين (19 - 20) درجة.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين (26 - 29) درجة، والصغرى بين (18 - 19) درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين (31) درجة، والصغرى بين (17 - 18) درجة.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين (35 - 36) درجة، والصغرى تسجل (20) درجة.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية، نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الخريف.