تحذير من شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

تتواصل التقلبات الجوية مع أجواء خريفية تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها ليلًا، وسط توقعات بفرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح وفقا لما ذكره صباح البلد.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع نشاط للرياح في بعض المناطق، ما يستدعي متابعة توقعات الطقس قبل الخروج، خاصة للمسافرين على الطرق السريعة وسكان المناطق المعرضة للأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء المائلة للحرارة خلال النهار على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة.

وتختلف درجات الحرارة المتوقعة من منطقة إلى أخرى، إذ تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة أقل من مناطق جنوب الصعيد، التي تظل الأعلى حرارة خلال ساعات النهار، بينما تشهد المدن الساحلية أجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا.

وتتزامن هذه الأجواء مع عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.