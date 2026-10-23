الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا غدا.. والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن شبورة مائية تتكون صباحًا، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط سيناء ومحافظة البحر الأحمر، قد تكون متوسطة أحيانًا، خاصة على مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب أسوان على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى، فيما قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

العاصمة الجديدة 32 18

6 اكتوبر 32 18

بنهــــا 31 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 27 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 30 19

طنطا 30 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 20

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 30 23

نخل 29 15

كاترين 25 11

الطور 29 20

طابا 28 18

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 22

الاسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 25 17

السلوم 26 16

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 32 23

شلاتين 32 24

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

مرسى حميرة 31 23

أبرق 32 22

جبل علبة 32 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 17

المنيا 32 17

أسيوط 32 16

سوهاج 33 18

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 36 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 37 24

الرياض 37 21

المنامة 35 29

أبوظبى 36 28

الدوحة 37 29

الكويت 37 24

دمشق 29 16

بيروت 28 23

عمان 28 16

القدس 27 17

غزة 30 24

بغداد 33 23

مسقط 34 30

صنعاء 23 11

الخرطوم 38 25

طرابلس 25 19

تونس 24 17

الجزائر 22 13

الرباط 24 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 05

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 26 15

نيودلهى 33 20

جاكرتا 35 25

بكين 18 10

كوالالمبور 30 23

طوكيو 20 17

أثينا 23 13

روما 20 11

باريس 13 09

مدريد 19 07

برلين 11 07

لندن 15 09

مونتريال 12 04

موسكو 12 05

نيويورك 15 06

واشنطن 17 07

نواكشوط 39 26

أديس أبابا 24 13