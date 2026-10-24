وزارة التجارة الصينية: نعارض مقترحا أمريكيا لتوسيع القيود على الاستثمارات في البلاد

أعربت الصين عن قلقها البالغ ومعارضتها الحازمة لمقترح أمريكي لتوسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في الصين وتشديدها، معتبرة أنه "إجراء تمييزي ومغالاة في توسيع مفهوم الأمن القومي".

ونقلت وزارة التجارة الصينية عن متحدث باسمها قوله "إن القواعد المقترحة تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعرقل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي".

وأكد المتحدث أن بكين ستتابع التطورات عن كثب مع احتفاظها بحقها في اتخاذ التدابير المناسبة، محذرا من أن القيود الأمريكية لن تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فحسب، بل ستمتد آثارها إلى مصالح الشركات الأمريكية.

ودعت الصين، الولايات المتحدة إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق، والكف عن توسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها سلاحا، والعمل على تهيئة بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.