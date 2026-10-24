فورد موستانج ماك-إي 2027 تقطع مسافة أطول بسعر أقل وتجهيزات جديدة

كشفت شركة «فورد» عن تحديثات رئيسية لطراز «موستانج ماك-إي» لعام 2027، بعد مرور ست سنوات على طرح الكروس أوفر الكهربائية بالكامل لأول مرة. وتتضمن التحديثات إضافة حزمة «تريل» المخصصة للمغامرات الخفيفة على الطرق الوعرة، إلى جانب جعل البطارية ذات المدى الممتد خيارًا قياسيًا في كافة الفئات، مع تقديم قيمة سعرية أكثر تنافسية مقارنة بالطرازات السابقة.

إلغاء البطارية الصغيرة واعتماد المدى الممتد قياسيًا

ألغت الشركة حزمة البطاريات الصغيرة سعة 73 كيلوواط/ساعة كليًا من تشكيلة طرازات 2027.

وأصبحت فئتا «سيلكت» و«بريميوم» تأتيان قياسيًا ببطارية سعة 88 كيلوواط/ساعة، بينما تزود فئتا «GT» و«رالي» (Rally) ببطارية أكبر سعة 91 كيلوواط/ساعة.

وعلى الرغم من عدم إعلان أرقام المدى الرسمية المعتمدة لعام 2027 حتى الآن، إلا أن التقديرات تشير إلى قطع مسافة تصل إلى 300 ميل (نحو 480 كم) لنسخ الدفع الرباعي الإلكتروني (eAWD)، ونحو 320 ميلًا (أكثر من 500 كم) لنسخة الدفع الخلفي، في حين يسجل طراز «GT» نحو 280 ميلًا (450 كم)، وطراز «رالي» نحو 255 ميلًا (410 كم).

كما طور المهندسون محركًا كهربائيًا أماميًا جديدًا يوازي أداء الوحدة السابقة بتكلفة إنتاج أقل.

حزمة «تريل» للمغامرات والرحلات الخارجية

تستهدف حزمة «تريل» الجديدة المتاحة كخيار على فئة «سيلكت eAWD» المشترين الباحثين عن تجربة القيادة على الطرق الوعرة بتكلفة معقولة دون الحاجة للترقية إلى فئة «رالي» الأعلى سعرًا.

وتوفر هذه الحزمة زيادة في خلوص السيارة عن الأرض بمقدار 10 ملم في الأمام و15 ملم في الخلف مقارنة بالفئات الأساسية، مع زوايا اقتراب وابتعاد محسنة لتجاوز العوائق بسهولة أكبر.

وتتضمن المقبض الداخلي شعار «Trail» منقوشًا على مسند الذراع المركزي، مع نظام «Pro Power Onboard» القياسي بقدرة 400 واط لتزويد معدات التخييم والأجهزة الإلكترونية بالكهرباء عبر منافذ مدمجة.

وتكتمل التحديثات التكنولوجية بدعم نظام القيادة شبه الذاتية «BlueCruise 1.5» المحدث، لتوفير تجربة قيادة مريحة وأكثر أمانًا على الطرق السريعة.