الاتصالات: مضاعفة سعة باقة الإنترنت الثابت الأساسية لتصل إلى 100 جيجابايت بنفس السعر

وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي تبلغ قيمة اشتراكها 150 جنيهًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة.

تأتي هذه الخطوة في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتستهدف الخطوة إتاحة فرص أكبر لمختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات الرقمية، ودعم مسار التحول الرقمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والحكومية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على الإنترنت.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح باقات جديدة للشمول الرقمي في مايو المنصرم ، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات.