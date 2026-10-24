داليا الإتربي: مخرجات منتدى مصر 2026 تضع خارطة طريق لتحسين جودة حياة المواطنين

أكدت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو وضع خارطة طريق متكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن انعكاس نتائج الإصلاح على حياة المواطنين بصورة ملموسة.

وقالت الإتربي إن أهمية مخرجات المنتدى تكمن في تنوع الملفات التي تناولتها، وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين وتحدياتهم اليومية، مشيرة إلى أن ما تضمنته من توجهات بشأن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين كفاءة الإنفاق على الخدمات العامة، ودعم الصناعة وزيادة الإنتاج، يعكس أهمية التعامل مع التنمية باعتبارها منظومة متكاملة تجمع بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاستدامة.

وأضافت أن ما تضمنته المخرجات من إجراءات تستهدف التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين، ومن بينها منح مهلة لتصويب أوضاع مستخدمي العدادات الكودية مع إتاحة خصم 30%، يمثل توجهًا نحو معالجة بعض التحديات القائمة، مؤكدة أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات، والإعلان عن ضوابطها ومواعيدها، بما يضمن وصول آثارها الإيجابية إلى المواطنين المستهدفين.

تطوير قطاعي الصحة والتعليم

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة، لما لهما من تأثير مباشر على مستوى معيشة الأسر المصرية وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مشددة على أهمية ترجمة التوجهات المعلنة إلى برامج تنفيذية محددة، تسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يحتاجون إليها.

وأشارت الإتربي إلى أن تنوع جلسات منتدى مصر 2026 أتاح مساحة لمناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وطرح التحديات المرتبطة بمختلف القطاعات، وتبادل الرؤى بشأن الحلول الممكنة، مؤكدة أن أهمية هذه المناقشات لا تقتصر على تشخيص المشكلات، وإنما تمتد إلى بلورة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وتحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وشددت على ضرورة استكمال ما شهدته جلسات المنتدى من مناقشات من خلال آليات متابعة تضمن تحويل التوصيات إلى خطوات عملية، مع إزالة المعوقات البيروقراطية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة ويعزز ثقة المواطنين في جدوى السياسات والبرامج المطروحة.