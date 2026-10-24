بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

تترقب ملايين الأسر في مصر تطبيق التوجه الحكومي الخاص بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا، لترتفع من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك دون زيادة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتوسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية.

ويأتي هذا التوجه في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحسين قدرة المواطنين على استخدام الإنترنت في الدراسة والعمل ومتابعة المحتوى الإلكتروني وإنجاز المعاملات اليومية.



وتكتسب مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي أهمية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصال الثابت داخل المنازل، سواء لمتابعة الدروس التعليمية أو إجراء الاجتماعات عن بُعد أو مشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام المنصات الرقمية المختلفة.

وبحسب الإعلان الحكومي، تستهدف الخطوة منح المشتركين ضعف حجم البيانات مقابل السعر نفسه، بما يعني زيادة السعة التحميلية للباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، دون تحميل المستخدمين تكلفة إضافية على قيمة الاشتراك المعلنة.

ومع ذلك، فإن موعد بدء التطبيق الفعلي والتفاصيل التنفيذية المتعلقة بكيفية استفادة العملاء من السعة الجديدة لم تُحدد في التصريحات الواردة، وهو ما يجعل متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وشركات الاتصالات أمرًا ضروريًا للتعرف على موعد التنفيذ النهائي.

الحكومة توجه شركات الاتصالات لمضاعفة سعة الإنترنت

وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف الخطوة تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة استخدام أكبر للخدمات الرقمية بمختلف أنواعها

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال منتدى مصر 2026، إذ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة السعة التحميلية للباقة الأساسية، بما يتيح للمشتركين استخدام حجم أكبر من البيانات دون تغيير قيمة الاشتراك.

كيف يستفيد المواطنون من مضاعفة سعة الإنترنت؟

مع ارتفاع حجم البيانات المتاحة من 50 إلى 100 جيجابايت، يصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من مساحة أكبر للاستخدام الشهري، سواء في مشاهدة المحتوى المرئي أو متابعة الدروس والمحاضرات الإلكترونية أو العمل عن بُعد.

هل ترتفع أسعار الإنترنت بعد مضاعفة الباقة الأساسية؟

لا تتضمن التوجهات المعلنة بشأن الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا زيادة في قيمة الاشتراك، بل تستهدف مضاعفة السعة التحميلية من 50 إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر.

وفي المقابل، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في مايو 2026 على تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات والإنترنت بنسب تراوحت بين 9% و15% شاملة الضرائب، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان.

ويجب التمييز بين القرار السابق المتعلق بتحريك أسعار بعض الباقات، والتوجه الجديد الخاص بمضاعفة سعة الباقة الأساسية بسعر 150 جنيهًا، إذ لا يعني الإعلان الجديد بالضرورة إلغاء أي تعديلات سعرية سابقة أو تغيير أسعار جميع الباقات المتاحة لدى الشركات.

كما أن تثبيت سعر الباقة الأساسية وفقًا للتوجه المعلن لا يكفي وحده لتحديد ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى ستطرأ على الباقات الأعلى أو الإضافات أو الخدمات المرتبطة بالإنترنت الأرضي، إذ تتطلب هذه التفاصيل إعلانًا رسميًا واضحًا من الجهات المختصة.

متى يبدأ تطبيق مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي؟

رغم الإعلان عن التوجه الخاص بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية، فإن التفاصيل المتاحة في التصريحات الواردة لا تحدد موعدًا نهائيًا لبدء التطبيق، كما لا توضح بصورة كاملة آلية تنفيذ الزيادة لدى كل شركة من شركات الإنترنت الثابت.

ومن المنتظر أن توضح الإعلانات التنفيذية اللاحقة موعد تطبيق السعة الجديدة، وما إذا كانت ستُضاف تلقائيًا إلى حسابات المشتركين المؤهلين، أم ستخضع لإجراءات أو ترتيبات محددة من جانب الشركات.



أسعار باقات الإنترنت من WE :

باقات WE Space Super (سرعة حتى 30 ميجابت/ثانية)

• باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

• باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيهًا شهريًا.

• باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيهًا شهريًا (تشمل اشتراك Vezeeta هدية).

• باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيهًا شهريًا.

• باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيهًا شهريًا (تشمل اشتراك Vezeeta هدية).

• باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيهًا شهريًا.

• باقة 600 جيجابايت: 752.40 جنيهًا شهريًا.

• باقة 1 تيرا (1000 جيجابايت): 1054.50 جنيهًا شهريًا.

• باقة 1.5 تيرا (1500 جيجابايت): 1881 جنيهًا شهريًا.

-باقات سرعتي 70 و100 ميجابت/ثانية (WE Space Mega / Ultra)

• باقة 250 جيجابايت (سرعة حتى 70 ميجا): 590 جنيهًا شهريًا.

• باقة 500 جيجابايت (سرعة حتى 70 ميجا): 900 جنيهًا شهريًا.

• باقة 250 جيجابايת (سرعة حتى 100 ميجا): تبدأ من 785 جنيهًا شهريًا.

-السعات الإضافية (عند نفاد الباقة الأساسية)

• 20 جيجابايت: 60 جنيهًا.

• 50 جيجابايت: 120 جنيهًا.

• 100 جيجابايت: 190 جنيهًا.

• جيجا تانك (مرة واحدة) - 400 جيجا: 500 جنيه.

• جيجا تانק (مرة واحدة) - 2000 جيجا: 2000 جنيه.