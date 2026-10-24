مدبولي يعلن حوارًا مجتمعيًا بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والانتهاء منه نهاية ديسمبر 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، إن الحكومة حرصت على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من مختلف الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل إعداده، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد عددًا من المراجعات والتعديلات وصولًا إلى صورته الحالية.

وأضاف أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بتلقي المزيد من الآراء والمقترحات حول مستهدفاته وآليات تنفيذه، وصولًا إلى الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف في المقام الأول تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال زيادة معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل أفضل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بصورة مباشرة على مختلف فئات المجتمع.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لمنتدى مصر 2026، وحرص سيادته على متابعة مخرجاته، وتوجيه الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها جلساته، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل على ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.