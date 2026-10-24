اليابان تبدأ تطبيق تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية

دخلت تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية في اليابان حيز التنفيذ، اليوم السبت، متضمنة تغييرات في قواعد العضوية بالأسرة الإمبراطورية؛ بهدف الحفاظ على عدد أفرادها وضمان استمرار أداء مهامها الرسمية.

وتسمح التعديلات بتبني ذكور غير متزوجين، لا تقل أعمارهم عن 15 عاما، ينحدرون من فروع إمبراطورية سابقة من جهة الأب، وضمهم إلى الأسرة الإمبراطورية، كما تتيح للأميرات الاحتفاظ بصفتهن الملكية بعد الزواج من عامة الشعب، بعدما كان يتعين عليهن التخلي عنها بموجب القواعد السابقة.

وتشمل الأميرات اللاتي يمكنهن الاستفادة من التعديل، الأميرة آيكو، ابنة الإمبراطور ناروهيتو، البالغة 24 عاما، وابنة عمها الأميرة كاكو، البالغة 31 عاما.

ومع ذلك، لن يحصل أزواج الأميرات وأبناؤهن على الصفة الملكية بموجب القواعد الجديدة.

وتأتي هذه التعديلات؛ في ظل تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية، وتزايد الحاجة إلى ضمان استمرار مشاركتهم في المهام الرسمية، مع الإبقاء على قواعد ولاية العرش التي تقصر الخلافة على الذكور المنحدرين من السلالة الأبوية.