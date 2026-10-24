محمد عادل يكشف آلية تنفيذ توصيات منتدى مصر: توجيهات الرئيس ستبدأ الحكومة في تطبيقها

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوصيات التي خرج بها منتدى مصر تتضمن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة للعمل على تنفيذها، موضحًا أن التعامل مع هذه التوصيات سيختلف وفقًا لطبيعة كل ملف ومتطلباته.

التوصيات تتطلب إجراء دراسات وتحديد آليات تنفيذية

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن بعض التوصيات تتطلب إجراء دراسات وتحديد آليات تنفيذية مناسبة، بينما تتضمن ملفات أخرى مستهدفات واضحة أعلنتها الدولة، وستلتزم الحكومة بالعمل على تحقيقها.

وأضاف أن التوصيات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة ستخضع للتعامل معها تباعًا، من خلال وضع أطر تنفيذية وآليات عمل مناسبة، بما يساعد على تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقًا لتوجيهات الرئيس، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق نقلة في المحاور المختلفة التي تناولها المنتدى خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات محددة وآليات واضحة للتنفيذ

وأكد أن وجود مستهدفات محددة وآليات واضحة للتنفيذ يمثل خطوة مهمة نحو متابعة ما يتحقق على أرض الواقع، وربط القرارات باحتياجات المواطنين وأولوياتهم.