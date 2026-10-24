قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بيان وزارة النقل.. عقوبة سرقة مهمات السكة الحديد
اشتباكات دامية في إثيوبيا.. 14 ألف شخص يفرون إلى كينيا ومخاوف من ارتفاع عدد القتلى
محمد عادل يكشف آلية تنفيذ توصيات منتدى مصر: توجيهات الرئيس ستبدأ الحكومة في تطبيقها
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
متحدث الحكومة: مستهدفات واضحة للأجور وتحسين أوضاع المعلمين بحلول 2030
متحدث الحكومة: منتدى مصر سيعقد سنويا.. ومتابعة شهرية لما تحقق من توصيات
بعد الصعود لنصف النهائي.. منتخب الناشئين يستعد لمواجهة العراق في كأس الخليج
عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: «نهاية العشوائيات في مصر معجزة».. وناس كانت عايشة من غير سرير
بي واي دي تستعد لاطلاق هان 2027 الجديدة.. بمظهر عصري
إشادة برلمانية بتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بسرعة إقرار التعديلات
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بسرعة إقرار التعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

حظيت التوصيات الخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بإشادة برلمانية في ظل المطالب بتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع. 

أكد أمير الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء التوصيات التي شهدها ختام منتدى مصر 2026، والتي تستهدف تيسير إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.

وأوضح الجزار في تصريحات خاصة  أن هناك تعديلات على القانون لم يتم إقرارها حتى الآن، مشددًا على ضرورة سرعة حسمها باعتبارها خطوة أساسية للاستفادة من التسهيلات المنتظرة ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التصالح السابقة

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والفروق في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، إلى جانب التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

التوسع في أنظمة التقسيط الميسر

وأضاف أن التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، فضلًا عن إتاحة الخدمات إلكترونيًا، تمثل محاور مهمة لتقليل الأعباء وتسريع إنهاء ملفات التصالح.

وشدد الجزار على أن تحقيق هذه التسهيلات على أرض الواقع يتطلب أولًا إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، بما يتيح تطبيق الإجراءات الجديدة وإنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين، مع ضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات.

وأكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تحرك جاد لإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أنه تقدم، إلى جانب مطالبات برلمانية أخرى، بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، بهدف حث الجهات المعنية على تسريع الإجراءات والتعامل مع العقبات التي تعطل إنهاء طلبات التصالح، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية للمواطنين.

وأشار إلى أن التيسيرات المقترحة من شأنها أن تمنح المواطنين قدرًا من الطمأنينة، لا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بتأخر تسوية الأوضاع وما قد يترتب على بعض الحالات من وقف الخدمات، مؤكدًا أهمية سرعة استجابة المسؤولين للمطالب المطروحة والعمل على إنهاء المشكلات القائمة.

 تيسير إجراءات التصالح

وأضاف أن توصيات منتدى مصر 2026 تضمنت تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.

كما تشمل التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، إلى جانب إتاحة تقديم الخدمات ومتابعتها إلكترونيًا.

التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الأعباء المالية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لكلاسيكو الأرض أمام برشلونة بالليجا

مانشستر يونايتد

حارس مانشستر يونايتد يؤكد دعم اللاعبين لكاريك رغم تصاعد الضغوط

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد