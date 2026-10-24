برلماني: سرعة إقرار تعديلات التصالح في مخالفات البناء ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تحرك جاد لإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أنه تقدم، إلى جانب مطالبات برلمانية أخرى، بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، بهدف حث الجهات المعنية على تسريع الإجراءات والتعامل مع العقبات التي تعطل إنهاء طلبات التصالح، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية للمواطنين.

وأشار إلى أن التيسيرات المقترحة من شأنها أن تمنح المواطنين قدرًا من الطمأنينة، لا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بتأخر تسوية الأوضاع وما قد يترتب على بعض الحالات من وقف الخدمات، مؤكدًا أهمية سرعة استجابة المسؤولين للمطالب المطروحة والعمل على إنهاء المشكلات القائمة.

تيسير إجراءات التصالح

وأضاف أن توصيات منتدى مصر 2026 تضمنت تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.

كما تشمل التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، إلى جانب إتاحة تقديم الخدمات ومتابعتها إلكترونيًا.