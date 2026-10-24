برلماني: مهلة الـ6 أشهر للعدادات الكودية تخفف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب إبراهيم نظير أن التوصية الخاصة بمنح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% وفقًا للاستهلاك، تعكس تجاوب الدولة مع مطالب المواطنين ومراعاة الأعباء التي يواجهونها.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن مجلس النواب سبق أن تقدم بمطالبات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في هذا الملف، وإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بتوفيق الأوضاع، بما يتيح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن استجابة الجهات المعنية لمطالب النواب والمواطنين تمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات القائمة، خاصة أن هذا الملف يرتبط بمصالح شريحة من المواطنين الذين يحتاجون إلى تيسيرات تساعدهم على تسوية أوضاعهم.

التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المطالب والاستجابة لها يعكسان أهمية التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على وضع حلول عملية لها.

وشدد النائب إبراهيم نظير على أهمية ترجمة التوصية إلى إجراءات واضحة تتيح للمواطنين الاستفادة من المهلة والتخفيض المقررين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتسهيل استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.