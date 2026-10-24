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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مخرجات منتدى مصر تعكس توجها جادا لتحسين جودة حياة المواطنين

أسماء الجمال
أسماء الجمال
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة أسماء الجمال أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس أهمية تبني رؤية تنموية متكاملة تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتربط بين تطوير الخدمات الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والإنتاج، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود لتحويل هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

وأوضحت أن التوصيات المتعلقة بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تعكس تنوع الملفات المطروحة وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين، سواء في مجالات الرعاية الصحية أو تطوير المرافق أو تحسين خدمات الاتصالات، مؤكدة أهمية ضمان وصول هذه الخدمات إلى المستفيدين بكفاءة واستدامة.

وأضافت الجمال أن التوجه نحو سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط والشفافية في هذا القطاع، ووضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين المطور العقاري والمواطن، بما يحافظ على حقوق المتعاملين ويدعم الثقة في السوق، بالتوازي مع أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستكمال جهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف المناطق.

دعم الصناعة الوطنية 

وشددت النائبة على أن دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتقديم الحوافز لشباب المصنعين، إلى جانب تسريع المبادرات الموجهة للمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن دعم المشروعات الإنتاجية يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة من الطاقات والإمكانات المحلية.

واختتمت أسماء الجمال تصريحاتها بالتأكيد على أن التوجه نحو زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، يعكس أهمية تطوير الخدمات العامة وتعزيز أثر الإنفاق على حياة المواطنين، مشددة على ضرورة اقتران التوصيات ببرامج تنفيذية محددة وجداول زمنية واضحة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات وتحويلها إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

أسماء الجمال منتدى مصر 2026 منتدى مصر النشاط الاقتصادي

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