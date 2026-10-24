قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتروا عربية وآيفون.. القصة الكاملة لسرقة محل مجوهرات الفيوم وسر سبائك بـ 3 ملايين جنيه
خبير في الشؤون الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تنفذ مخطط «حسم الصراع» لتهجير الفلسطينيين
الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن أورام الأطفال|خاص
حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل
أونانا بخير والملك رايق.. طرابزون سبور يواصل استعداداته لمواجهة ريزه
طارق فهمي: تحركات مصرية فاعلة للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرار مؤسساتها
دون تغيير.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن
التعليم تنفي فرض رسوم 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية
عبد المنعم سعيد: ارتفاع الأسعار في أمريكا سيؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا وشبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار
محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة
حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية يطالب بوضع خطة زمنية لمراجعة الرواتب والبدلات والحوافز

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
عبد الرحمن سرحان

قالت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، إن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، ضمن حزمة توصيات منتدى مصر 2026 الذي أقيم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح الباب أمام ضرورة التعامل الجاد مع الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالجامعات، باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة التنمية.

خطة زمنية لمراجعة الرواتب والبدلات والحوافز

وأوضحت عقل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ــ، أن أهمية التوصية لا تتوقف عند طرحها ضمن مخرجات المنتدى، وإنما ترتبط بوجود خطوات تنفيذية واضحة تضمن ترجمتها إلى تحسن ملموس في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرة إلى أن تطوير التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الخطط والاستراتيجيات وحدها، دون الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للقائمين على العملية التعليمية والبحثية.

وطالبت، بضرورة إعداد خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصية، تتضمن مراجعة الرواتب والبدلات والحوافز، ودراسة مدى تناسبها مع الأعباء التدريسية والبحثية، مع وضع آليات عادلة تراعي اختلاف التخصصات والمسؤوليات الأكاديمية، والإعلان عن مراحل التنفيذ ومصادر التمويل، حتى لا تظل التوصية في إطار الطموحات العامة دون انعكاس مباشر على أرض الواقع.

وضع برنامج لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس

واقترحت عضو مجلس النواب، وضع برنامج لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مراحل، مع إعطاء أولوية للكوادر الشابة والمعيدين والمدرسين المساعدين، وتقديم حوافز إضافية للباحثين المشاركين في المشروعات العلمية التطبيقية التي تخدم احتياجات المجتمع والاقتصاد، إلى جانب التوسع في المنح البحثية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر.

وشددت عقل، على أهمية المتابعة البرلمانية لتنفيذ التوصية، وقياس أثرها الفعلي على استقرار أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم على أداء مهامهم، مؤكدة أن دعم الأستاذ الجامعي ليس مطلبًا فئويًا، بل استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وأن نجاح أي خطة لتطوير الجامعات يتطلب إجراءات عملية واضحة يشعر بنتائجها العاملون داخل المنظومة التعليمية.

منتدى مصر 2026 منتدى مصر 2026 الويم توصيات منتدى مصر 2026 مخرجات منتدى مصر 2026 النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مترو الهرم

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار لـ"راديو النيل": قطاع السياحة وفر 2.5 مليون فرصة عمل خلال 12 عامًا

وزير الري

وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

أمين عام "الأعلى للثقافة"

أمين عام "الأعلى للثقافة" يستعرض عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان في معرض باكو للكتاب

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد