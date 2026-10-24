برلمانية يطالب بوضع خطة زمنية لمراجعة الرواتب والبدلات والحوافز

قالت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، إن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، ضمن حزمة توصيات منتدى مصر 2026 الذي أقيم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتح الباب أمام ضرورة التعامل الجاد مع الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالجامعات، باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة التنمية.

خطة زمنية لمراجعة الرواتب والبدلات والحوافز

وأوضحت عقل، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ــ، أن أهمية التوصية لا تتوقف عند طرحها ضمن مخرجات المنتدى، وإنما ترتبط بوجود خطوات تنفيذية واضحة تضمن ترجمتها إلى تحسن ملموس في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرة إلى أن تطوير التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الخطط والاستراتيجيات وحدها، دون الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للقائمين على العملية التعليمية والبحثية.

وطالبت، بضرورة إعداد خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصية، تتضمن مراجعة الرواتب والبدلات والحوافز، ودراسة مدى تناسبها مع الأعباء التدريسية والبحثية، مع وضع آليات عادلة تراعي اختلاف التخصصات والمسؤوليات الأكاديمية، والإعلان عن مراحل التنفيذ ومصادر التمويل، حتى لا تظل التوصية في إطار الطموحات العامة دون انعكاس مباشر على أرض الواقع.

وضع برنامج لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس

واقترحت عضو مجلس النواب، وضع برنامج لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مراحل، مع إعطاء أولوية للكوادر الشابة والمعيدين والمدرسين المساعدين، وتقديم حوافز إضافية للباحثين المشاركين في المشروعات العلمية التطبيقية التي تخدم احتياجات المجتمع والاقتصاد، إلى جانب التوسع في المنح البحثية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر.

وشددت عقل، على أهمية المتابعة البرلمانية لتنفيذ التوصية، وقياس أثرها الفعلي على استقرار أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم على أداء مهامهم، مؤكدة أن دعم الأستاذ الجامعي ليس مطلبًا فئويًا، بل استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وأن نجاح أي خطة لتطوير الجامعات يتطلب إجراءات عملية واضحة يشعر بنتائجها العاملون داخل المنظومة التعليمية.