الطفلة تاليا من منتدى مصر: كنت عاوز أقول للرئيس السيسي شكرا عشان حافظ على مصر

كشفت الطفلة تاليا أحمد عن تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، معربة عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى والغناء أمام الرئيس.

وقالت تاليا أحمد في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنها حفظت الأغنية التي قدمتها أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومين فقط، موضحة أنها أحبت المنتدى كثيرًا وشعرت بسعادة كبيرة خلال مشاركتها، خاصة عندما شاهدت الرئيس يشير إليها أثناء الفعالية.



وأضافت أنها كانت ترغب في توجيه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: «كنت عاوزة أقول للرئيس السيسي: شكرًا إن حضرتك حميت مصر وحافظت عليها طول عمرك».

ووجهت الطفلة تاليا رسالة إلى الأطفال والشباب، دعتهم خلالها إلى الاجتهاد في الدراسة والتفوق، إلى جانب الحرص على حماية الوطن والحفاظ عليه، قائلة: «بقول للناس كلهم إنهم يبقوا شاطرين في المذاكرة، ويحموا البلد ويحافظوا عليها».