متحدث الحكومة: منتدى مصر سيعقد سنويا.. ومتابعة شهرية لما تحقق من توصيات

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر سيُعقد بصورة سنوية، بما يتيح استمرار الحوار والمشاركة وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، إلى جانب متابعة ما يتم الاتفاق عليه من مستهدفات وقرارات.

النقاط المهمة التي شهدها المنتدى

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن من النقاط المهمة التي شهدها المنتدى ضرورة توضيح الحقائق، سواء فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الحكومة أو الأوضاع التي يعيشها المواطنون، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن الملفات المطروحة.

وأضاف أن استمرار انعقاد المنتدى سيتيح مساحة أكبر للحوار والمشاركة، موضحًا أن هناك توجهًا لمتابعة أحد المحاور التي جرى الاتفاق عليها شهريًا، من خلال عرض المستهدفات وما تحقق منها.

تقييم التقدم المحقق خلال المرحلة المقبلة

وأشار إلى أن المتابعة الدورية ستساعد على الوقوف على معدلات التنفيذ، والتعرف على ما أُنجز في الملفات المختلفة، بما يعزز الشفافية ويتيح تقييم التقدم المحقق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات وفقًا لطبيعة كل ملف، مع مواصلة الحوار وتوضيح الحقائق، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.