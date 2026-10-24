قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُتحدث الوزراء: الحكومة تدرك الضغوط المعيشية على المواطنين وتعمل على تلبية أولوياتهم
نيسان Z موديل 2026 الرياضية بقوة 400 حصان .. صور
كيتارا الأوغندي: الفريق يستحق الانتصار في مباراة الذهاب.. ولا مستحيل في كرة القدم
خبير استراتيجي: "منتدى مصر 2026" يجب أن يتحوّل إلى منصة سنوية لمناقشة قضايا الوطن
ماس كهربائي يُشعل النيران داخل منزل بدار السلام في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر
كاتب صحفي: "منتدى مصر 2026" صنع الأمل .. لكن المواطن يحتاج إلى نتائج عاجلة
"ألف مبروك يا أسد مصر".. لميس الحديدي تهنئ مصطفى شوبير بزفافه وتعتذر عن عدم حضور الحفل
محمد رمضان يشوّق جمهوره لمسلسل «عشماوي»: نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية
وزارة الرياضة تكشف آخر تطورات واقعة الطفلة زينة فاروق ومدرب تنس الطاولة
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو قبل الانتخابات.. ومطالبات بمحاسبة المسئولين عن إخفاق 7 أكتوبر
ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المهندس محمد إبراهيم: مضاعفة باقة الإنترنت لا تعني زيادة السرعة بل رفع حجم الاستهلاك

المهندس محمد إبراهيم: مضاعفة باقة الإنترنت لا تعني زيادة السرعة بل رفع حجم الاستهلاك
المهندس محمد إبراهيم: مضاعفة باقة الإنترنت لا تعني زيادة السرعة بل رفع حجم الاستهلاك
شيماء جمال

أوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت لا تعني زيادة سرعة الاتصال، وإنما رفع حجم الاستهلاك المتاح بالسعر نفسه، موضحًا أن السرعة ترتبط بنوع الخط الواصل إلى المنزل، سواء كان نحاسيًا أو من الألياف الضوئية.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدد خطوط الألياف الضوئية التي تتيح سرعات أعلى وصل إلى 6 ملايين خط، ومن المستهدف مضاعفته إلى 12 مليونًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع مليوني خط إضافي سنويًا، بما يتيح وصول هذه التقنية إلى أكثر من 90% من المواطنين، ويوفر سرعات أعلى لشريحة واسعة منهم.


وأشار إلى أن قرار مضاعفة الباقة جاء استجابة لشكاوى مواطنين من نفاد سعة الإنترنت سريعًا، موضحًا أن باقة الـ50 جيجابايت شهدت مطالبات متكررة بزيادة حجمها، وهي مطالب طُرحت أيضًا خلال منتدى مصر، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت الأرضي، لافتًا إلى أن الباقات المتاحة لدى الشركات تشمل خيارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بكميات استهلاك مختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وذلك ردًا على التساؤلات بشأن تفضيل زيادة السعة على خفض السعر أو إتاحة إنترنت غير محدود.


وفيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، أكد إبراهيم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاحا خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الأجهزة»، اللتين بدأ مئات الآلاف من المواطنين الاشتراك فيهما، بهدف توفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، موضحًا أن الخدمتين تأتيان ضمن إجراءات اتُخذت خلال الشهرين الماضيين.


وأضاف أن الجهاز أصدر قرارًا يلزم المنصات العالمية بمنع الأطفال دون 13 عامًا من دخول المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع قصر استخدام الفئة العمرية من 13 إلى 15 عامًا على نطاق محدود، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستُستكمل بتشريع شامل بالتعاون مع مجلس النواب.


وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن التوجه لا يقتصر على تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بل يستهدف قانونًا أشمل للسلامة الرقمية يغطي موضوعات أوسع تتعلق بجميع المواطنين، مؤكدًا أن أولياء الأمور يستطيعون حاليًا الاشتراك في الخدمات المتاحة لتوفير حماية أكبر لأطفالهم أثناء استخدام الإنترنت.

تنظيم الاتصالات مضاعفة خطوط الألياف الضوئية الألياف الضوئية خطوط الألياف الضوئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

ترشيحاتنا

محمد بركات

مباراة الشرقية إنبي والقناة تحسم مصير محمد بركات في تدريب الفريق

عمر الساعي

«عموته» يمنح عمر الساعي وعدًا بالمشاركة أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

بيراميدز

بهدفه في المريخ.. مصطفى فتحي يدخل نادي المائة

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد