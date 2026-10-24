المهندس محمد إبراهيم: مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت دون زيادة السعر

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، تفاصيل تنفيذ توصية منتدى مصر 2026 بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأقل سعرًا من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت السعر عند 150 جنيهًا، موضحًا أن القرار يستهدف دعم المواطنين الذين يكون استهلاكهم للإنترنت محدودًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجّها شركات الإنترنت الأرضي العاملة في مصر لتنفيذ التوصية، على أن تبدأ مناقشة إجراءات التطبيق مع الشركات اعتبارًا من اليوم التالي للقرار، تمهيدًا لتغيير أنظمة المحاسبة الفنية اللازمة.

وأوضح أن شركات الاتصالات تتجاوب عادةً مع القرارات التي تستهدف خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن الشركات استجابت في مايو الماضي لتوجيهات إتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية الحكومية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي، مؤكدًا وجود حوار مستمر بين الجهاز والشركات لتيسير تنفيذ القرارات.

وأشار إبراهيم إلى أن موعد التطبيق النهائي سيتحدد بالتنسيق مع الشركات، نظرًا إلى الحاجة لإجراء تغييرات فنية في أنظمة المحاسبة، مؤكدًا أن التنفيذ سيكون سريعًا، مع الحرص على إتاحة الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ومن دون مشكلات فنية، لتبدأ الشركات تطبيق الباقة الجديدة فور الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.