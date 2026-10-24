متحدث الحكومة: مستهدفات واضحة للأجور وتحسين أوضاع المعلمين بحلول 2030

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مخرجات منتدى مصر تضمنت مستهدفات واضحة في عدد من الملفات، من بينها الأجور وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستلتزم بالمستهدفات التي جرى الإعلان عنها.

التوصيات التي تتضمن مستهدفات محددة

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن هناك فرقًا بين التوصيات التي تتضمن مستهدفات محددة، والملفات التي تحتاج إلى دراسة ووضع آليات تنفيذية قبل البدء في تطبيقها.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحقيق المستهدفات المعلنة، بينما ستبدأ في دراسة الملفات الأخرى وتحديد الأطر المناسبة لتنفيذها، بما يضمن التعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته ومتطلباته.

وأوضح أن من بين الأمثلة التي جرى طرحها مستهدفات تتعلق بالأجور بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين، مؤكدًا أن هذه الملفات ستخضع للمتابعة في إطار خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.

إحداث تقدم في مختلف المحاور

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث تقدم في مختلف المحاور التي جرى الاتفاق عليها، مع العمل على تحويل المستهدفات المعلنة إلى إجراءات تنفيذية واضحة.