رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029–2030، في مستهدف أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، وسط توقعات بأن يستفيد من هذه الخطوة نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي مستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر، مع السعي إلى تنفيذ الزيادة بصورة تدريجية تتماشى مع تطورات الاقتصاد ومعدلات النمو خلال السنوات المقبلة.



وتثير خطة رفع الحد الأدنى للأجور تساؤلات عديدة لدى الموظفين بشأن قيمة الزيادة المستهدفة، والفرق بين الحد الأدنى الحالي والمستهدف، وآليات تطبيق الزيادات خلال السنوات المقبلة، ومدى ارتباطها بالعلاوات والحوافز والإعفاءات الضريبية وبرامج الدعم الاجتماعي.



رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029–2030، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى مصر 2026.

ويعني الوصول إلى هذا المستهدف زيادة إجمالية قدرها 7 آلاف جنيه شهريًا مقارنة بالحد الأدنى الحالي، بما يعادل ارتفاعًا بنحو 87.5% من مستوى 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إذا تحقق المستهدف كاملًا.

لكن هذه الزيادة تمثل الفارق بين المستوى الحالي والمستهدف النهائي، ولا تعني بالضرورة صرف زيادة فورية بقيمة 7 آلاف جنيه لكل موظف، إذ لم تتضمن التفاصيل المعلنة جدولًا سنويًا محددًا يوضح قيمة الزيادة في كل سنة مالية حتى موعد الوصول إلى المستهدف.

اعرف هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى للأجور

يبحث الموظفون عن القيمة التي يمكن أن تصل إليها دخولهم مع تطبيق المستهدف الحكومي الجديد، خاصة في ظل الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول عام 2030.

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن المقارنة بين الحد الأدنى الحالي والمستهدف توضح الفارق الإجمالي في الدخل الشهري، لكنها لا تحدد قيمة الزيادة التي سيحصل عليها كل موظف على حدة، لأن ذلك يتوقف على الدرجة الوظيفية والأجر الحالي والقواعد المنظمة للزيادات التي ستصدر لاحقًا.

ويمكن توضيح الفارق بين الحد الأدنى الحالي والمستهدف كما يلي:

الموظف الذي يبلغ أجره الحد الأدنى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، يحتاج إلى زيادة إجمالية قدرها 7 آلاف جنيه للوصول إلى مستوى 15 ألف جنيه.



الوصول إلى المستهدف بحلول العام المالي 2029–2030 لا يعني أن الزيادة ستطبق دفعة واحدة، ما لم يصدر قرار رسمي يحدد ذلك.

ومن ثم، فإن الرقم الأبرز في الخطة الحكومية هو الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا، مع ضرورة التمييز بين المستهدف النهائي والزيادات السنوية التي قد تقررها الحكومة خلال الفترة الانتقالية.

خطة تدريجية لزيادة الأجور حتى عام 2030

تعتمد الرؤية الحكومية المعلنة لتحسين هيكل الأجور على التدرج في زيادة الدخول، بما يسمح بتوزيع الأعباء المالية على الموازنات العامة المتعاقبة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم ومعدلات النمو المتوقعة.

ويأتي التدرج السنوي ضمن المحاور المطروحة لتطوير الأجور، من خلال حزم دورية أو استثنائية ترتبط بالموازنات العامة، بما يدعم الوصول إلى المستهدف المعلن بحلول العام المالي 2029–2030.

وتشمل أبرز المحاور المطروحة في هذا الإطار:

التدرج السنوي: دراسة مستويات الأجور ضمن الموازنات العامة الجديدة، بما يدعم الانتقال التدريجي إلى المستهدف النهائي.

تحسين دخول الفئات الأقل أجرًا: إعطاء اهتمام أكبر للدرجات الوظيفية الأدنى لتخفيف الفجوة في مستويات الدخول.

مواكبة التضخم: مراعاة تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للعاملين.

دعم الاستقرار الاقتصادي: ربط تطور الأجور بقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق العام.

وتستهدف هذه المحاور تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مع مراعاة قدرة الموازنة العامة على تحمل الزيادات، وتجنب أن تتحول زيادة الدخول إلى ضغوط إضافية على الأسعار دون تحسن حقيقي في القوة الشرائية.

دور المجلس القومي للأجور في تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص

لا يقتصر ملف الأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ يمثل القطاع الخاص جانبًا مهمًا من سوق العمل، وهو ما يجعل مراجعة مستويات الأجور والتنسيق بين الجهات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال جزءًا من جهود تحسين الدخول.

ويواصل المجلس القومي للأجور دوره في مراجعة مستويات الأجور بالتنسيق مع ممثلي العمال وغرف التجارة والصناعة والجهات المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين دخل العاملين والحفاظ على استقرار مؤسسات الأعمال ومعدلات التشغيل.

وتتضمن الاعتبارات المرتبطة بهذا الملف ما يلي:

مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور المعمول به في منشآت القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

بحث آليات التعامل مع المنشآت المتعثرة وفق الضوابط المقررة.

تحقيق التوازن بين زيادة أجور العمال وقدرة المؤسسات على الاستمرار والتوسع.

الحد من الفجوات المعيشية بين الفئات المختلفة من العاملين.

ويظل تطبيق أي مستهدفات جديدة على القطاع الخاص مرتبطًا بالقرارات والقواعد الصادرة عن الجهات المختصة، إذ لا ينبغي اعتبار مستهدف الأجور المعلن للعاملين بالدولة زيادة تلقائية موحدة لجميع العاملين في القطاع الخاص.

الإعفاءات الضريبية ودعم السلع والخدمات ضمن الحماية الاجتماعية

تتضمن الرؤية الأوسع لتحسين الأوضاع المعيشية مجموعة من الإجراءات الموازية لزيادة الأجور، إذ لا يعتمد تحسين القدرة الشرائية على قيمة الراتب وحدها، بل يتأثر أيضًا بالضرائب وتكاليف السكن والغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وفي هذا الإطار، تشمل المحاور المطروحة توسيع شرائح الإعفاء الضريبي على الدخل، بما يتيح للعاملين الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم، إلى جانب مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية من خلال البرامج والمبادرات الاجتماعية المختلفة.



الحكومة تعلن مهلة 6 أشهر وتخفيض 30% لمستخدمي العدادات الكودية

وبالتزامن مع الإعلان عن مستهدف رفع الحد الأدنى للأجور، تضمنت التوصيات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 إجراءات وتيسيرات تتعلق بأصحاب العدادات الكودية ومخالفات البناء.

وشملت هذه الإجراءات منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية، بهدف إتاحة فرصة إضافية أمامهم لتسوية أوضاعهم.

وتتضمن الحوافز المعلنة تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء للحالات التي تنطبق عليها الشروط، خلال فترة المهلة المقررة، وفقًا للضوابط التي ستحددها الجهات المختصة.

تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء

في سياق متصل، تضمنت التيسيرات المعلنة توجهًا نحو تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بهدف تقليل العقبات أمام المواطنين وتسريع التعامل مع الطلبات المقدمة إلى الجهات المختصة.

وتشمل هذه التوجهات مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرات المالية المختلفة للمواطنين في القرى والمدن، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتسريع وتيرة عمل اللجان المختصة بالبت في الطلبات.

ويستهدف تبسيط الإجراءات مساعدة المواطنين على استكمال الملفات المطلوبة وتسوية الأوضاع القانونية للعقارات، بما يدعم استقرار الأوضاع السكنية ويساعد على تقنين الأوضاع العقارية وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه دفعة واحدة؟

الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يرتبط بمستهدف زمني بحلول العام المالي 2029–2030، وليس بإعلان زيادة فورية بقيمة 7 آلاف جنيه في الرواتب الحالية.

فالحد الأدنى الحالي المعلن يبلغ 8 آلاف جنيه، بينما يمثل مبلغ 15 ألف جنيه المستوى المستهدف، ما يعني وجود فارق قدره 7 آلاف جنيه بين الرقمين، لكن تحديد توقيت كل زيادة وقيمتها يتطلب صدور قرارات تفصيلية توضح مراحل التنفيذ والفئات المستفيدة.