علي الحجار يضيء ليالي الموسيقى العربية بصوت يلامس الوجدان

تواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الرابعة والثلاثين فعالياته، تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، وإدارة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

وأحيا النجم علي الحجار حفلاً على المسرح الكبير بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عاطف، قدم خلاله مجموعة من أبرز أعماله التي شكلت محطات مهمة في مشواره الفني. وسبق الحفل فقرة لنجوم الأوبرا محمد طارق، ومي حسن، وأماني سمير، وغادة آدم، تضمنت أعمالاً غنائية من التراث والمعاصرة.

وبدأ الحفل بعرض فيلم قصير عن الموسيقار محمد فوزي بعنوان «عبقرية اللحن»، من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، بإشراف فني سامر ماضي ومونتاج مصطفى أحمد.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، قدمت فرقة «بصمة» للإنشاد الديني بقيادة الفنان أحمد حسن سهرة روحانية ضمت نخبة من الابتهالات والأناشيد التي عبرت عن المعاني الإيمانية والوجدانية.

واختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته على المسرح الصغير، عبر جلستين ناقشتا الأثر النقدي للمؤسسات الأكاديمية والإعلامية على الموسيقى العربية، بمشاركة باحثين من مصر وعدد من الدول العربية، قبل الإعلان عن توصيات المؤتمر لهذا العام.