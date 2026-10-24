تدخل لفض مشاجرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على المتهمين واقعة الاعتداء على شاب بسلاح أبيض عقب تدخله لفض مشاجرة سائقي ميكروباص.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشأن إصابة «ا.ل»، 23 سنة، بطعنات غادرة، أثناء تردده على طوارئ مستشفى المحلة العام بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة؛ تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.