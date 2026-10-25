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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصرع صبي بنزيف في المخ إثر انقلاب دراجة نارية بطريق أبوكسا أبشواي بالفيوم

مصرع صبي بنزيف في المخ إثر انقلاب دراجة نارية بطريق أبوكسا أبشواي بالفيوم
مصرع صبي بنزيف في المخ إثر انقلاب دراجة نارية بطريق أبوكسا أبشواي بالفيوم
علا محمد

لقي صبي في العقد الأول من عمره مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ إثر انقلاب دراجة نارية بطريق أبوكسا أبشواي بمحافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة.


إخطار أمني بالواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بمصرع صبي متأثرا بإصابته الخطيرة إثر انقلاب الدراجة النارية التي كان يستقلها بطريق أبوكسا أبشواي وكشفت تحريات المباحث أن الصبي يقيم بقرية النزلة التابعة لدائرة مركز أبشواي وأن الحادث وقع نتيجة انقلاب الدراجة النارية بالطريق المشار إليه مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ أودى بحياته.


نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل جثمان الصبي إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث مع إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب انقلاب الدراجة النارية.


النيابة تصرح بتسليم الجثمان لذويه

وقرّرت النيابة العامة تسليم جثمان الصبي إلى ذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن اللازمة تمهيدا لدفنه بمعرفة أسرته وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

صبي انقلاب دراجة نارية طريق أبوكسا أبشواي محافظة الفيوم إخطار أمني بالواقعة اللواء أشرف عبد الموجود

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