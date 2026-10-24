مصرع عامل إثر سقوط جزء من عمود خرساني عليه أثناء أعمال حفر بالمنصورة

لقي عامل مصرعه إثر سقوط جزء من عمود خرساني عليه أثناء قيامه بأعمال حفر داخل قطعة أرض تحت الإنشاء، بشارع الهدى والنور، بدائرة قسم ثالث المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء من عمود خرساني على أحد الأشخاص أثناء أعمال حفر بشارع الهدى والنور، بدائرة قسم ثالث المنصورة.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية برئاسة العميد محمد عبد الغنى والمقدم أحمد جعفر.

كما تم الدفع بسيارة الإنقاذ البري، برئاسة النقيب عمرو شندى ، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى محمد الأتربي حامد، 33 عامًا، مقيم بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، إثر سقوط جزء من عمود خرساني عليه أثناء قيامه بأعمال حفر داخل قطعة أرض تحت الإنشاء، على عمق نحو 3 أمتار، مملوكة لأحد الأشخاص.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.