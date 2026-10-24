اشتروا عربية وآيفون.. القصة الكاملة لسرقة محل مجوهرات الفيوم وسر سبائك بـ 3 ملايين جنيه

سرقة محل مجوهرات شهير بمحافظة الفيوم، تتصدر التريند بعد القبض على المتهم الرئيسي بارتكابها والكشف عن تفاصيل السرقة التي شارك بها شقيقه وآخرين، للاستيلاء على سبائك ذهب وصلت قيمتها لـ 3.3 مليون جنيه، وفي التقرير التالي نرصد القصة الكاملة لواقعة سرقة جواهرجي الفيوم.

كواليس سرقة محل مجوهرات الفيوم

تفاصيل سرقة محل مجوهرات الفيوم بدأت بفيديو لسيدة تدعى علا الشيخ مالكة محل المجوهرات، زعمت فيه تعرضها لواقعة سرقة سينمائية، وأنها بعد نشرها لحظة السرقة من فيديو كاميرات المراقبة نالت هجوم واسع من المتابعين بأن الفيديو للتريند أو شهرة المحل لكسب تعاطف الرواد وشراء الذهب منها.

مالكة محل مجوهرات الفيوم قالت في مقطع الفيديو "الشخص الظاهر بالفيديو دخل للمحل 3 مرات في نفس اليوم، وفي كل مرة كان يسأل عن سبائك BTC الشهيرة وفي إحدى المرات الثلاث أخبرنا بأنه ينتظر تحويل في المساء قيمته 2.4 مليون جنيه، وظل يراقب المحل وحينما شعر بأنني وحيدة بالداخل ظهر أمامي طالبا سبائك بـ 3 مليون جنيه بما يعادل 500 جرام وأكثر".

سرقوا ذهب بـ 3 ملايين جنيه

تابعت مالكة محل مجوهرات الفيوم «طلعت له السبائك ووزنتها والدنيا كانت تمام وهو مستني الناس جايبة الفلوس وجاية وهنعدها، وبعد ما جهزت السبائك قالي حطيهم في جراب عشان الناس اللي هتيجي ما تشوفش أنا هاخد إيه، والمبلغ اللي كان هيدفعه قال أنا هاخد خاتم كمان وبعدها طلب يضيق الخاتم وبعدها كان قدامه الجراب بالسبائك والفاتورة والخاتم وكمان توينز".

أكملت السيدة «طلب مني كيس للمحل يحط فيه الدهب وطلعت له كيس وكأنه بيتفرج عليه وساعتها حط كيس السبائك جنب رجله وحط الجراب اللي في الخاتم والتوينز في الكيس ورجعه قدامي، وبعدها كمل كلام معايا وهو خد السبائك وبدأ يتفرج على اللي في الأزاز، وبعدها دخلنا المحل في اللحظة دي جري مني".

فحص فيديو سرقة محل مجوهرات الفيوم

وزارة الداخلية رصدت مقطع الفيديو الظاهر به السيدة وأيضا فيديو كاميرات المراقبة المنشور من المحل، وكشفت تفاصيل سرقة الـ 6 سبائك التي وصلت قيمتها 3.3 مليون جنيه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين أحدهما الظاهر بمقطع فيديو كاميرات المراقبة، والأخر كان ينتظره بالقرب من محل المجوهرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم بلاغا من مالكة محل للمشغولات الذهبية أفادت فيه بحضور أحد الأشخاص إلى المحل وإيهامها برغبته في شراء كمية من السبائك الذهبية ثم استولى على 6 قطع منها مستغلا انشغالها وفر هاربا وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بالاشتراك مع شقيقه وتبين أنهما يقيمان بمحافظة الإسكندرية ولهما معلومات جنائية.

سقوط المتهمين بسرقة محل الفيوم

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شقيقان لهما معلومات جنائية، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية، وتم بإرشادهما ضبط سيارة ملاكى ، هاتف محمول و مبلغ مالى جميعهم من متحصلات التصرف فى المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات المسروقات المستولى عليها، وقيامهما ببيع المشغولات الذهبية لعميليهما سيئا النية مالكى محلين للمشغولات الذهبية كائنين بدائرة قسمى شرطة باب شرق ، المنشية بالإسكندرية وتم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.